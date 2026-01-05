為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化「海牛文化」催生者 魏清水病逝

    2026/01/05 10:32 記者顏宏駿／彰化報導
    魏清水因多種器官衰竭，3日與世長辭。（翻攝自魏清水臉書）

    魏清水因多種器官衰竭，3日與世長辭。（翻攝自魏清水臉書）

    彰化「海牛文化」的催生者—魏清水，去年12月初因腎臟功能問題住院，情況一直沒有好轉，病情在日前惡化，因多重器官衰竭，本月3日與世長辭，享年58歲。

    家住芳苑的魏清水是一名蚵農，當別人開鐵牛車載蚵，他堅持牛車運蚵。10多年前國光石化打算在彰化大城、芳苑一帶設廠，他強力抗爭，更把彰化濕地保有多人養赤牛運蚵的特有文化推向國際，他直指國光石化一旦設廠，將扼殺台灣獨有的海牛文化，後來抗爭成功，「芳苑潮間帶牛車採蚵」2016年被彰化縣府登錄為無形文化資產。

    國光石化計畫後來撤銷，「海牛文化」佔有相當大的因素。魏清水努力不懈地推動海牛文化，獲得各界肯定，這段經歷更列入彰化鄉土文化教材，知名作家潘樵，也為魏清水寫了「像海風一樣吹過母親的故鄉」一書。

    此外，縣府在芳苑普天宮旁打造全長550公尺「海空步道」，這裡擁有全台獨有的「海牛」和豐富的濕地生態，吸引大量遊客來芳苑及王功，芳苑地區的觀光勃然興起，許多青年蚵農得以返鄉就業。

    「海牛文化」並沒有為魏清水帶來財富，他沒有投入當地的觀光事業，而是繼續做「海牛文化」教育，堅持「芳苑潮間帶牛車採蚵」，他每天採牧草養牛，用牛車載蚵，他說，這種傳統形式的養蚵文化才夠資格成為「文化資產」，他喜歡的是「文化資產的海牛」而非「觀光海牛」。他常自我調侃「我這輩子都讀放牛班」，但朋友總說，「你這個『放牛班的小孩』卻獲得鄉民和文化界人士的尊重。」

    魏清水自嘲「放牛班出身」，一生只做海牛文化教育。（翻攝自魏清水臉書）

    魏清水自嘲「放牛班出身」，一生只做海牛文化教育。（翻攝自魏清水臉書）

