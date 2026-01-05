為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    暖冬12月蛇仍活躍 屏東果園至少4尾蛇連續中網

    2026/01/05 10:10 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東某果園這個冬季是一連中網了好幾隻蛇。（記者陳彥廷攝）

    屏東某果園這個冬季是一連中網了好幾隻蛇。（記者陳彥廷攝）

    屏東直到上個禮拜才開始有寒意，幾乎整個12月仍溫暖，暖冬之下，蛇等冷血動物仍相當活躍，有果農比照往年開始圍網護果，未料本季卻相當異常，直到十二月都還網到多條蛇，且同個地方是接連網了至少4尾；專家指出，暖冬確實會讓冷血動物較為活躍，呼籲果農若發現蛇纏繞網，可撥打屏東縣1999便民服務專線由專人處理。

    「以前網到一隻就很罕見了，沒想到去年12月竟網到至少4隻！」陳姓果農說，圍網也不是為了單純防蛇，有的人是防鳥，有的人是作與鄰田區隔，近幾年還有防綠鬣蜥的效果，這個冬季是清蛇屍是清到自己會頭皮發麻，他說，雖然屏東較熱，但往年仍極少有蛇纏繞，尤其十二月後，照理講蛇都已經躲起來，推測應是太晚入寒，導致蛇還很活躍才發生纏繞。

    「對蛇來說不叫冬眠是『休眠』！」屏科大生科系教授蔡添順強調，蛇是冷血動物，與哺乳類熊的「冬眠」昏睡是完全不同，活動的能量主要是來自外界溫度，因此若是氣溫漸低，蛇的活動力會轉弱，這時蛇會尋找地穴或極深的草叢進行躲避，避免因為活動力極弱而遭天敵攻擊或人類路殺。

    蔡添順推測，由於從12月起就陸續有蛇中網，推測該果園附近應該是有蛇的休眠地點，但往年因為天冷的較早，不會拖到農民圍網後才開始尋找度冬地點，因此未曾見到大量中網問題，但今年因為入寒較晚，蛇延後行經才中網，他指出，屏科大有蛇的後送治療，呼籲果農第一時間可打1999通報，由專業的人來讓蛇脫困。

