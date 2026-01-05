捕撈季已過半全國鰻苗魚撈量僅450公斤 期待下波大潮帶來鰻金

目前鰻苗出現捕撈量與價格雙低的窘境。（記者蔡宗勳攝）

去年11月1日展開為期4個月的鰻苗捕撈季，眼看已經過半，但全國捕撈量估約只有450公斤，屬於低迷水準。台灣大學漁業科學研究所教授韓玉山表示，受到洋流、氣候偏暖等因素影響，這季「鰻苗晚出」，等待下波大潮帶來大量鰻苗。

根據<日本養殖新聞>的報導1月4日鰻苗捕撈概況，指3日晚上宜蘭縣海上風浪已趨於平穩，為了不錯過暗夜大潮，超過100艘漁船出海作業。每艘漁船捕獲量約400尾到2000尾不等，合計捕撈量約18～20公斤。南部屏東縣約1公斤，西海岸自布袋至桃園、淡水一帶約5～8公斤。合計約23～25～28公斤，捕撈量出現久違的明顯增加。

韓玉山指出，台灣、日本、中國、韓國等亞洲4國日本鰻苗漁獲量，過去10年的年平均在50公噸（每公斤約5千尾）上下，去年鰻苗捕撈大豐收，亞洲4國總計捕了130公噸，預估今年亞洲總漁獲量應可有去年一半上下；但是今年鰻苗晚出，大約1月中旬才會有真正大量鰻苗湧現，漁民可以再耐心等等。

原本鰻苗量少、價格就高，但受到上季大豐收影響，光台灣就有6、7公噸，是平均年漁獲量3.3公噸兩倍，所以上季尾盤每尾只有10幾元，今年許多養殖池已滿、需求不高，致目前約每尾20-22元，價格偏低。

