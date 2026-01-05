為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    強冷來襲今晚北台先變天 週五前平地低溫下探10度

    2026/01/05 09:45 即時新聞／綜合報導
    今冷空氣逐漸增強南下，下半天起前緣水氣抵達台灣，迎風面北部及東北部將轉多雲有短暫陣雨天氣。（資料照）

    今（5日）冷空氣逐漸增強南下，下半天起前緣水氣抵達台灣，迎風面北部及東北部將轉多雲有短暫陣雨天氣，明（6日）強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫將再降低。

    天氣風險公司分析師薛皓天指出，今上半天大致為多雲到晴天氣，下半天起前緣水氣抵達台灣，迎風面北部及東北部將轉多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區維持晴到多雲天氣。氣溫方面，苗栗以北高溫約20度，中部高溫約21-23度，南部高溫約24-26度，東部高溫約22-24度。晚間各地氣溫偏低，北部、東部低溫約12-15度；受輻射冷卻影響西部日夜溫差大，局部有10度左右低溫。

    明日受強烈大陸冷氣團影響，水氣將減少，北部及東部為多雲時陰天氣，迎風面地區局部有地形性短暫陣雨，其餘地區維持晴到多雲天氣。氣溫方面，各地氣溫將再降低，中北部及東北部高溫約15度，中部以南高溫約19-24度，花東高溫約19-22度；各地夜間至清晨低溫約11-14度，西半部受輻射冷卻影響，局部仍有10度左右或以下低溫。

    週三、週四（7-8日）維持受強烈大陸冷氣團影響，環境轉乾，各地大致為晴時多雲天氣，迎風面東北部及東部局部為多雲天氣，各地白天受日照影響，會比較溫暖一些，不過夜間起輻射冷卻明顯，各地都會出現明顯低溫，預估各地低溫普遍在10度上下，空曠處及近山區有5度左右機會。

    週五（9日）冷氣團減弱，不過低溫情形持續明顯，各地維持晴到多雲天氣，白天氣溫仍偏溫暖，夜間氣溫持續受輻射冷卻影響，各地溫差大，低溫約10-14度。週六（10日）有另一波冷空氣短暫增強，強度大致維持冷氣團，各地維持晴到多雲天氣，晚間低溫持續明顯。週日冷空氣減弱轉偏東風環境，各地晚間低溫將稍回升，預估低溫約11-15度。

    薛皓天提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，預報仍有變動性，請多追蹤最新預報資訊。

