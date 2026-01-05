為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新莊臘腸犬墜樓重傷遭棄養 新北罰飼主12.8萬、終身禁養犬貓

    2026/01/05 09:28 記者羅國嘉／新北報導
    臘腸犬抵達動物醫院時，精神委靡。（動保處提供）

    臘腸犬抵達動物醫院時，精神委靡。（動保處提供）

    新北市新莊區日前發生臘腸犬自高處墜落重傷事件，飼主搬遷後未設置安全防護，犬隻從3樓陽台墜落至1樓，雖經搶救保住性命，卻因飼主未妥善照護遭認定構成棄養。新北市政府動物保護防疫處依法裁處飼主重罰12萬8000元，並列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。

    動保處長楊淑方指出，犬隻雖撿回一命，但經獸醫師診斷，因高處墜落導致骨盆骨折，傷勢嚴重，恐有終身癱瘓風險。動保處第一時間聯繫飼主說明傷勢與後續醫療需求，惟飼主未到院探視，也未妥善安排照護事宜，經多日聯繫查證仍未履行基本照護責任，已構成棄養行為。經新莊分局福營派出所通知飼主到案說明後，動保處依事證認定其違反多項動物保護相關法規。

    楊淑方表示，飼主違反《動物保護法》第5條第2項未提供動物安全生活環境，以及同條第3項棄養動物，並涉及未辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依《動物傳染病防治條例》完成狂犬病預防注射等情事，依法裁處合計12萬8000元罰鍰，並命其接受3小時動物保護教育課程，同時列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。

    楊淑方說，飼主對動物負有終身照護責任，動物發生意外受傷時，更應即時提供必要醫療與妥善照顧。犬貓對陌生環境具高度好奇心，搬遷或環境變動時，務必完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護，避免獨留寵物於未設防環境中，以防憾事再度發生。

    經過治療後，臘腸犬情緒較為穩定。（動保處提供）

    經過治療後，臘腸犬情緒較為穩定。（動保處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播