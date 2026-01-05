雲林草嶺變身「牛奶湖」！無敵雲海翻湧 宛如置身仙境

冬末春初是雲林草嶺雲海季，天氣條件適合就可欣賞到無敵雲海美景，宛如置身仙境。（葉沛宏提供）

入冬後是雲林樟湖、草嶺的雲海季，最近有不少網友在社群媒體分享在草嶺拍到的無敵雲海美照，大片白雲盤踞在山間流動十分壯觀，宛如置身仙境，令人讚嘆，還有遊客稱為「牛奶湖」。

古坑樟湖海拔在1000公尺左右，草嶺石壁約1200至1500左右，入冬至隔年3月間，只要天氣條件適合，就可欣賞到老天爺送的季節限定美景，從去年12月以來有許多網友透過Line、臉書及IG等社群分享在草嶺、草嶺、石壁拍到的無敵雲海美照。

請繼續往下閱讀...

草嶺村長陳兵通說，草嶺雲海季在12月至隔年3月，2月又逢櫻花季，很適合春節全家來旅遊，上個月至今每到週末或假日都有不少民眾上山欣賞雲海，不過雲海可遇不可求，但只要氣候條件適合，像日夜溫差大，沿著縣道149甲線上草嶺，路邊即可觀賞，越往山上雲海越壯觀，最佳賞雲海時間早上要一大早或是下午3點過後。

遊客表示，通過石壁隧道一直到蘇家農場沿線都可看到壯觀雲海美景，1600多公尺的雲嶺之丘往下俯看，宛如置身雲端。

冬末春初是雲林草嶺雲海季，天氣條件適合就可欣賞到無敵雲海美景，宛如置身仙境。（陳惠雯提供）

草嶺石壁夕照雲海，令遊客讚嘆。（葉沛宏）

草嶺石壁夕陽雲海美景，令遊客讚嘆。（吳鴻森提供）

壯觀雲瀑。（陳惠雯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法