    首頁 > 生活

    年前找工作看過來！ 屏縣東港、長治本月徵才活動共逾600職缺

    2026/01/05 09:17 記者羅欣貞／屏東報導
    勞動部勞動力發展署高屏澎東分署將於本（1）月辦理4場現場徵才活動，其中2場在屏東縣登場，分別於東港和長治舉行。（勞動部高分署提供）

    勞動部勞動力發展署高屏澎東分署將於本（1）月辦理4場現場徵才活動，其中2場在屏東縣登場，1月22日在東港東隆宮活動中心、23日在長治鄉公所，各有16家企業參與，兩場共提供逾600個職缺，歡迎有意求職、待業中與想轉職的朋友踴躍參與。

    高分署表示，屏東縣在本（1）月共有2場徵才活動同步開跑，提供民眾在地工作機會。1月22日潮州就業中心在東港地區的東隆宮活動中心辦理徵才，邀集中鋼保全股份有限公司、長興材料工業股份有限公司、富統食品股份有限公司等16家企業，共提供逾300個職缺，包含餐飲服務員、門市人員、保全人員等工作機會；活動詳情可洽潮州就業服務中心：08-7882214分機213。

    另外，屏東就業中心接續於1月23日在長治鄉公所辦理中型現場徵才活動，邀集在地廠商大江生醫公司、南部化成公司等16家企業共提供逾300個職缺，包含品保工程師、採購管理師、倉管助理等工作機會。活動詳情可洽屏東就業中心：08-7559955分機216。

    高分署表示，鼓勵民眾可善加利用各就業中心辦理的現場徵才活動，透過多家廠商提供即時面對面應徵的機會，減少個別投遞履歷、等候廠商面試的時間，加速找到適合自己的工作職缺。想了解更多勞動部資源，可上「台灣就業通」查詢。

