驚！保育類石虎穿越公路慘遭「路殺」吐血慘死

保育類石虎今天在美港公路慘遭路殺。（圖由賴清美提供）

2026年全國首起石虎遭路殺！彰化縣和美鎮美港公路今天（5日）有民眾發現1隻保育類石虎躺在路邊，雙眼爆開、吐血慘死，縣議員賴清美接獲通報趕抵查看，對於原本棲息在山區的石虎竟然會跑到靠海的和美地區，感到不解，懷疑是石虎當時要穿越馬路時被車輛撞死，已通報縣府農業處前往處理。

今天上午有民眾行經和美鎮美港公路往國道三號路段時，發現路邊躺著一隻動物，上前勘查猜測可能是流浪貓或石虎，立即向縣議員賴清美通報，賴清美與目前就讀屏東科技大學森林系碩士生的兒子曾煥燁趕往查看，曾煥燁根據牠的身上斑紋與臉部條紋，一眼就認出確實是石虎無誤。

賴清美說，2023年鹿港鎮媽祖大道就曾發生石虎遭路殺事件，沒想到在2026年元旦過後沒幾天，和美鎮竟然又發生今年全國首起石虎遭路殺，死狀甚慘。不解的是原本都棲息在山區的石虎，為何會遷徙到靠海的和美地區；已向縣府農業處通報前來處理，可能會將石虎送到南投特生中心進一步研究。

保育類石虎今天在和美美港公路被發現遭路殺。（圖由賴清美提供）

石虎在美港公路慘遭路殺。（圖由賴清美提供）

縣議員賴清美（右）與屏科大森林系碩士生的兒子曾煥燁（左）確認是保育類石虎。（圖由賴清美提供）

