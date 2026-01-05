加速桃園航空城公共建設工程 今起中正東路施工縮減車道

桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程車道縮減路段。（航空城工程處提供）

桃園航空城計畫區段徵收工程整體建設，逐步邁入公共設施與生活機能成形階段，優先開發區全區已完成主要施作並進入驗收，其餘區域亦同步加速道路、公園與排水等基礎建設，桃市府航空城工程處表示，配合相關工程推進，今（5日）起至明年2月2日，大園區中正東路一段北往南向將實施車道縮減，並為降低對用路人的影響採分階段進行，第1階段車道縮減路段包括埔心街牌樓至埔心街、中正東路一段418巷至大竹南路口。

航空城工程處表示，此次車道縮減主要為施作20M道路下方的排水箱涵及共同管道，並啟動公15（埔心大埤）及公25（七星堆埤）公園工程，以加速綠地與公共空間建設，相關管線遷移作業已同步辦理，其中，公15範圍內電線桿已確認將遷移至道路對向，並由台電加速配合施工，兩公園間的電信管線，中華電信亦已同意採臨時遷移方式配合工程進行；此外，針對施工路段仍有未搬遷住戶，施工期間將評估調整交通維持動線及圍設方式，在確保工地安全前提下，減低對居民日常出入之影響。

航空城工程處說明，今起自明年2月2日北往南向縮減車道路段，包括埔心街牌樓（中正東路788號）至埔心街段（中正東路一段118號）、中正東路一段418巷至大竹南路口，施工期間中正東路及中正東路一段施工路段維持雙向單線通行，請減速慢行、注意施工指引，或經由群英大道（原大竹南路）及航青路等替代通行。

桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程車道縮減示意圖。（航空城工程處提供）

