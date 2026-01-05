為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北介壽公園將整建改造 拍攝總統府最佳角度曝

    2026/01/05 08:57 記者何玉華／台北報導
    闢建超過一甲子的台北市介壽公園，將以「翻轉再造 歷史重現」主軸重組整建。（模擬圖，台北市公園處提供）

    闢建超過一甲子的台北市介壽公園，將以「翻轉再造 歷史重現」主軸重組整建。（模擬圖，台北市公園處提供）

    台北市介壽公園位在總統府前凱達格蘭大道與懷寧街口，闢建已超過一甲子，台北市工務局公園路燈工程管理處以「翻轉再造 歷史重現」主軸，將介壽公園DNA重組，希望打造中正區休閒廊道，同時規劃拍攝總統府最佳景點「入口階梯廣場」，形塑府前新花園，預計今（2026）年9月開工、明（2027）年10月完工。

    介壽公園面積約1.3公頃，在民國40年代興建為三軍球場、50年代林森銅像落成、60年代再整併納入北一女籃球場、90年代完成228歷史紀念碑，歷經四個不同時期建造、東西兩側截然不同風格。

    公園處表示，這次整建改造重新整合元素，透過園路重新配置，並設計歷史「文化時光長廊」以改善阻隔感，同時將「現地綠資源梳理」、增設「雨水回收利用及流出抑制設施」及保留「綠意草皮」，落實城市降溫及海綿城市政策，同時規劃拍攝總統府最佳景點「入口階梯廣場」，形塑府前拍照新亮點。

    公園處去（2025）年8月17日完成介壽公園整建工程基本設計，目前辦理細部設計中，於去年12月19日舉辦地方設計說明會，滿足地方民眾對公園設計想像及凝聚共識；居民提出具體建議如增加園路寬度、水資源再利用告示牌、白色恐怖紀念碑水泥牆背側美化等建議事項，後續將納入評估。

     

    公園處總工程司曾俊傑表示，介壽公園整建工程特別將雨水回收與流出抑制設施整合再利用於景觀水池，珍惜水資源，園內大樹適度梳理、保留珍貴綠色資源，增加公園通透性，提升民眾使用率。預計今年9月開工、明年10月完工。

