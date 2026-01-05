一路「冷」到1月中！ 氣象專家：今明高山有望降雪

林得恩指出，今天下半天起至明天，北部及宜蘭約2000至2500公尺高山、中部與花蓮約3000至3500公尺高山，有機會再度出現零星降雪。（資料照）

中央氣象署表示，今天（5日）強烈大陸冷氣團南下，氣溫漸降；台灣東北部、東部及桃園以北地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天下半天開始，另一波新的強烈大陸冷氣團開始南下接力，氣溫明顯再度下降，本波強冷空氣具以下4點關鍵特徵。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，首先是先濕冷、後轉乾冷。今天白天桃園以北、東北部及東部地區開始有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨機會；其它地區則維持多雲到晴天氣。明天（6日）起，環境水氣逐漸減少，需特別留意輻射冷卻帶來的顯著低溫現象。

林得恩說，其二，強冷空氣強度至少在強烈大陸冷氣團等級上下。由於輻射冷卻效應加持，甚至有機會再衝到2026年的首波寒流等級。美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，週三（7日）、週五（9日）及週六（10日）清晨都有機會達標。

林得恩表示，其三，寒冷的持續時間偏長。未來2週，溫度顯著都低於氣候平均值，偏冷趨勢至少會一路持續到1月中旬。而本波最冷時段則會落在明天晚間至週六清晨。此外下週一（12日）至週三（14日），可能還有另一波新的冷空氣緊隨其後。

林得恩指出，其四，山區降雪機率增大。今天下半天起至明天，北部及宜蘭地區約2000至2500公尺高山，及中部與花蓮地區約3000至3500公尺高山，仍有再度出現零星降雪、固態降水或路面結冰的機會。

