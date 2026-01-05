導師費調升教保員再度被忽視 幼教產業工會批歧視

導師費調升至4000元，教保員再度被忽視，幼教產業工會今批遭歧視。（圖擷取自幼教產業工會臉書）

教育部近日宣布，高中以下學校導師費自每月3000元調升至4000元，教育部長鄭英耀表示，此舉是為回應導師沉重的班級經營與照顧責任。全國幼教產業工會今（5）日發聲明指出，同樣身處公立校園第一線、實際承擔班級經營與親師溝通工作的公立幼兒園教保員，卻再度被排除在政策之外，讓教保員感受遭歧視，制度性不公平問題更加惡化。

工會指出，公立幼兒園教保員長期負責幼兒生活照顧、行為輔導與安全維護，其工作性質與責任不亞於各級導師，卻在歷次導師費調整中被視而不見，目前教保員教保費僅2000元，原本即低於導師費，差距明顯。

工會理事長許文菁表示，先前在多次協商後，教育部國教署已承諾具教師證之教保員，教保費可調升1000元至3000元，以回應其專業資格與實際工作內容，但此項承諾至今仍未全面落實。如今導師費再度調升至4000元，不僅未能縮小差距，反而進一步擴大。

許文菁表示，更令人憂心的是，未具教師證的教保員，其教保費仍停留在2000元，與導師費差距已達1倍，這種以身分區分加給的制度，形同對第一線勞工的結構性歧視。

工會指出，長期待遇失衡已迫使不少教保員轉任或報考代理教師，幼教現場人力流失，終將衝擊幼兒照顧品質與教育穩定。全國幼教產業工會呼籲政府，立即兌現既有承諾、同步檢討導師費與教保費制度，並終結以身分切割專業價值的加給設計，避免動搖幼教體系的根基。

