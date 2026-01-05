入冬首波寒流將來襲！吳德榮：週三至週六平地恐降至5度以下

氣象專家吳德榮指出，本週三入冬以來首波寒流來襲，日夜氣溫變化將非常劇烈。（資料照）

氣象署預報，今天（5日）強烈大陸冷氣團南下，氣溫漸降；台灣東北部、東部及桃園以北地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天傍晚北、東轉有雨；明天（6日）再轉晴冷，但氣溫劇降；週三（7日）入冬以來首波寒流來襲，日夜氣溫變化將非常劇烈。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（4日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天冷空氣持續減弱，白天晴朗舒適，下午北台灣雲量漸增。傍晚起至明天清晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天上午起天氣逐漸轉晴，強冷空氣緊接著南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三至週六（10日）清晨，強冷空氣籠罩，強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，輻射冷卻效應猶勝前波；逐日清晨皆有再創入冬本島平地最低氣溫的機率，或將降至5度以下，成為入冬以來首波寒流。

吳德榮特別叮嚀，週三至週六清晨天氣晴冷，白天陽光下可能不覺得寒冷，但入夜後氣溫驟降，常有部分地區再創低溫；日夜氣溫變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，須注意照料。 週六白天至下週日（11日）冷空氣逐漸減弱，氣溫略升，但仍是晴朗、早晚氣溫很低、日夜溫差大的天氣。

吳德榮補充，最新模式模擬顯示，此波強冷空氣下，2000公尺以上高山雖可降至零度以下，但欠缺水氣，降雪機會渺茫，無需期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法