    首頁 > 生活

    長照3.0第2階段擴大服務對象 50歲以上的年輕失智症者入列

    2026/01/05 08:04 記者黃美珠／新竹報導
    長照3.0第2階段今年元旦上路，擴大服務對象。（記者黃美珠攝）

    長照3.0第2階段今年元旦上路，擴大服務對象。（記者黃美珠攝）

    「長期照顧3.0」第2階段今年上路新增「年輕型失智症者（滿50歲）」、「急性後期整合照護計畫（PAC）」為長照服務的收案對象。特別是前者，縣府衛生局長殷東成說，有些人在50歲以前就出現失智症狀，屬於年輕型失智症者，他們往往還處於工作、養育子女或照顧長輩的階段，罹病勢必嚴重衝擊家庭經濟與生活，所以長照3.0第2階段將之納入服務，提供個案管理、居家服務、日間照顧、家庭支持以及資源轉介等，陪伴患者及其家屬一起面對生活的改變。

    此外，長照3.0第2階段也強化「急性後期整合照護計畫（PAC）」；針對中風、重大手術或意外住院後出院，在身體功能尚未完全恢復，在家卻面臨照顧人力不足或復健中斷情形的人，透過醫療團隊與長照服務單位的合作，獲得依個案安排復健、居家照護或社區資源銜接的服務，以減少再次住院的風險。

    縣府表示，長照3.0的重點在於「及早介入、持續照顧、在地支持」，第2階段的推動，讓長照服務不再只侷限於高齡或重度失能者，而是依照民眾實際需求，提供更彈性與多元的照顧選擇。

    縣府今年除了因應長照3.0第2階段上路新設高齡長照處，也整合了轄內醫療院所、長照服務單位以及社區資源，強化個案轉介與追蹤機制，讓有需要的鄉親能在不同照護階段都獲得連續性的服務，同時也持續培訓長照人員，提升服務品質。

    長照3.0第2階段今年開始上路，擴大服務對象。（記者黃美珠攝）

    長照3.0第2階段今年開始上路，擴大服務對象。（記者黃美珠攝）

    長照3.0第2階段擴大服務對象，也對中風、重大手術或意外住院後出院，但身體功能尚未完全恢復，在家卻又面臨照顧人力不足或復健中斷者給予協助。（記者黃美珠攝）

    長照3.0第2階段擴大服務對象，也對中風、重大手術或意外住院後出院，但身體功能尚未完全恢復，在家卻又面臨照顧人力不足或復健中斷者給予協助。（記者黃美珠攝）

