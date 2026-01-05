為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    強化科技監控、盤點575處資材場所 海洋污染防治基金2026年工作重點

    2026/01/05 07:49 記者洪定宏／高雄報導
    海洋污染防治基金將盤點575處存放資材場所。（海委會提供）

    海洋污染防治基金將盤點575處存放資材場所。（海委會提供）

    由海洋委員會主責的海洋污染防治基金，從2024年開始，每年提撥5千萬元準備金，目標累積至5億元。今年工作重點將強化科技監控手段，盤點575處存放資材場所。

    海委會指出，科技監控手段包括衛星遙測、無人機監測及海洋油污模擬系統，並購置化學品高壓移槽設備等關鍵設備資材，另盤點各縣市包含公私部門共575處資材置放場所，確保災害發生時能迅速調度資源，同時強化海上災防的訓練及能量。

    海委會表示，海洋污染防治基金設有管理委員會，邀集政府機關、學術界及民間團體代表等共14位委員，針對應變資材規劃、水下噪音監測、擱淺船舶移除進度、生態熱點調查等議題交換意見。基金額度從2024年開始，每年提撥5千萬元準備金，目標累積至5億元。

    海委會強調，台灣海域內外船舶航行及工程活動密度持續增加，加上極端天氣影響，海洋污染事故日益升高，使得海洋污染防治基金的應變能力更顯關鍵，目前已優化裝備配置及強化跨機關合作，爭取並維持對縣市政府的補助經費，尤其海域化學污染防治的挑戰極高，期許未來加強完整的人力、制度與組織部署。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播