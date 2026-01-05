為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日本俳句大賞得主探訪恆春 盼譜寫台日詩歌新篇章

    2026/01/05 07:45 記者蔡宗憲／屏東報導
    日本俳句大賞得主井上裕太（白衣）探訪恆春。（記者蔡宗憲攝）

    日本俳句大賞得主井上裕太（白衣）探訪恆春。（記者蔡宗憲攝）

    適逢恆春建城150周年，國境之南迎來一場跨越國界的文藝盛事。甫獲日本俳句界指標性榮譽「北斗賞」的井上裕太博士，日前抵達恆春半島深度文化之旅。他與在地知名文史工作者念吉成這對「忘年之交」，深入探訪部落與歷史遺跡，不僅激發創作靈感，更相約要為恆春譜寫新的詩歌，為台日民間交流傳為美談。

    目前任教於日本弘前學院大學的井上裕太，以150首俳句創作奪下旨在培養年輕名家的「北斗賞」。井上感性表示，這份榮譽受惠於念吉成講述的「海峽之淚」故事，讓他深刻體會到詩歌連結歷史與情感的魔力，因此特別選在恆春建城150年之際，親自來到這塊激發他創作靈感的土地。

    井上裕太此行對屏東縣立大同中學師生及恆春在地文史團體的表現深表震撼。在參觀恆春鎮公所「建城150年文化策展」時，他對「穿越時空歲月廊道」展覽讚不絕口。「這不是一般砸大錢、追求短暫光鮮的熱鬧演唱會能比擬的！」井上裕太表示，這種由下而上的文化扎根，才是真正讓年輕一代從歷史中編織出未來的希望。

    念吉成表示，他引領井上足跡遍及牡丹社事件「安營紀念碑」、山海塾創新教育園區、社頂部落，並回味今年七月震撼人心的「海峽之淚」草地音樂會。屏東縣立大同中學校長陳冠明也特別邀約，希望井上能為明年創校20周年創作俳句；期盼井上能繼百年前《恆春小調》創作者許順吉、曾辛得老師的精神，創作出屬於當代的俳句及歌曲。

    日本俳句大賞得主井上裕太探訪恆春個歷史景點找靈感。（記者蔡宗憲攝）

    日本俳句大賞得主井上裕太探訪恆春個歷史景點找靈感。（記者蔡宗憲攝）

