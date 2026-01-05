1/5各報重點新聞一覽

中共網軍持續對我國關鍵基礎設施發動網路攻擊。（路透）

自由時報

每日對台網攻263萬次 中共襲擾能源關鍵基礎設施暴增10倍

中共網軍持續對我國關鍵基礎設施發動網路攻擊，且駭侵手法多元並不斷翻新。國安局最新報告指出，中共去年對我國關鍵基礎設施侵擾數平均每日約二六三萬次，較前年增加六％，其中能源領域遭到侵擾的狀況暴增十倍。

川普：接管委內瑞拉 直到政權安全交接

美國三日對委內瑞拉採取戲劇性的大膽軍事行動，逮捕委國總統馬杜羅夫婦，並押往美國受審。總統川普隨後宣布，美國將負責治理委內瑞拉，直到安全、妥善地完成政權過渡。

中國官媒社群平台威脅立委 數發部：Meta、Google已下架

中國官媒日前在Facebook及YouTube等社群平台公開民進黨立委沈伯洋辦公及居住地點的衛星影像，並散布威脅言論。數位發展部昨表示，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，數發部已於第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理，昨日接獲Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

聯合報

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

美軍特種部隊三日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，美國總統川普宣布美國將暫時接手治理委國，且不排除派遣美軍進駐維安。對此突發局勢，聯合國安理會將於五日召開緊急會議商討對策。

電視開講被喊卡 陳水扁：卓揆下令不准播

前總統陳水扁原訂在鏡電視主持節目「總統鏡來講」，昨天上午首播前，扁突然透過臉書表示，雖然國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）放行鏡新聞線上播出，但法務部矯正署署長林憲銘跟他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠；他要對期待的朋友說「抱歉讓大家失望了」。

中國時報

川普宣稱 接管委內瑞拉

美國3日發動「絕對決心行動」活逮委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，將2人輾轉押送至紐約受審。美國總統川普4日表示，美國將「接管（run）」委內瑞拉，直至該國實現政權過渡。不僅如此，美國也打算讓自家石油公司進駐委國，重建當地的石油基礎設施，將石油收益轉化為委國重建資金。

謝國樑：在野合 國民黨先拋開老大心態

九合一大選年底即將登場，相較於綠營的急行軍，藍白在部分縣市仍陷於合或不合的迷霧中。對此，基隆市長謝國樑以自身經驗，語重心長指出，政黨合作講求公平及合理性，政治實務上，國民黨早已沒有從前的環境與實力，不能再有老大心態，想要全拿；他建議，藍白畢竟是不同政黨，必須有更多交流、建立情感基礎，熟悉彼此，才能做到真正的合作。

2025年遭駭增幅前3大類關鍵基礎設施。

美國白宮在X帳號上發布影片截圖，委內瑞拉總統尼可拉斯馬杜羅（中）3日被押送，經過位於美國緝毒局（DEA）辦公室的走廊。（路透）

立委沈伯洋遭中國官媒社群平台數位肉搜威脅，數發部表示，Meta及Google均已移除下架。（擷自臉書）

