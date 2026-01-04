為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    王船文化館落成後首次 東港迎王祭王船廠上樑、安龍骨

    2026/01/04 23:24 記者陳彥廷／屏東報導
    丁未正科大總理洪景崇率總理團恭請值年中軍府、東隆宮溫府千歲，至王船廠前觀禮，吉時一到先進行王船廠上樑儀式。（東隆宮提供）

    丁未正科大總理洪景崇率總理團恭請值年中軍府、東隆宮溫府千歲，至王船廠前觀禮，吉時一到先進行王船廠上樑儀式。（東隆宮提供）

    屏東大東港地區及沿海地區的「迎王平安祭典文化」流傳久遠，屏東縣政府因此爭取文化部在東港鎮打造「王船文化館」，將庶民文化及宗教信仰透過典藏化流傳，其中位列國家無形文化資源的「東港迎王平安祭典」，今天舉行王船的安龍骨及王船廠上樑典禮，也是王船館啟用後首次，由丁未正科迎王平安祭典大總理洪景崇率內外總理及七角頭副總理、參事、轎班爐主依古禮祭拜，祈求王船開工順利。

    大東港地區的東港、琉球及南州鄉的民間信仰中心，都有每3年1科的「迎王平安祭典」傳統，其中東港迎王因為七角頭轎班為世襲制，凝聚在地信仰，其中被譽為迎接新一科的最大盛事，就是今天的王船廠上樑暨王船安龍骨典禮。

    今天由丁未正科大總理洪景崇率總理團恭請值年中軍府、東隆宮溫府千歲，至王船廠前觀禮，吉時一到先進行王船廠上樑儀式，在鞭炮聲中由東隆宮電氣組人員上到王船廠屋樑，綁上太極金與粳粽、紅色布袋，裡面裝有釘豆、錫碳、龍銀，粳粽象徵士子高中，其餘有五穀豐登、人丁興旺，生生不息，避邪等吉祥寓意。

    王船廠上樑完成後，隨即由負責建造王船的造船司傅合力豎起王船的前後營板予以固定，王船立（舟參）儀式大功告成。隨後依序由大總理率總理團、東隆宮董監事、王船組造船司，向值年中軍府、東隆宮溫府千歲參拜，以古禮祀王，祈求王船開工順利。

    東隆宮董事長潘慶士表示，立（舟參）即為所謂的安龍骨，是造船的大事，其中王船是東港迎王祭典中最重要的法器，仿古代泉州式三桅帆船打造，並結合東港造船及彩繪工藝，精細華麗。由東港與小琉球地區近80位造船司傅以檜木、柳安木及楠木義務接力打造，因應遷王船行經街道限制，近幾科的尺寸已趨固定，長度約45尺6寸、寬約12尺6分，造價估計1200萬元，預計5個月完工，在開光典禮後開放信眾參拜。

    丁未正科大總理洪景崇率總理團恭請值年中軍府、東隆宮溫府千歲、至王船廠前觀禮。（東隆宮提供）

    丁未正科大總理洪景崇率總理團恭請值年中軍府、東隆宮溫府千歲、至王船廠前觀禮。（東隆宮提供）

    隨即由負責建造王船的造船司傅合力豎起王船的前後營板予以固定，王船立（舟參）儀式大功告成。隨後依序由大總理率總理團、東隆宮董監事、王船組造船司，向值年中軍府、東隆宮溫府千歲參拜，以古禮祀王，祈求王船開工順利。（東隆宮提供）

    隨即由負責建造王船的造船司傅合力豎起王船的前後營板予以固定，王船立（舟參）儀式大功告成。隨後依序由大總理率總理團、東隆宮董監事、王船組造船司，向值年中軍府、東隆宮溫府千歲參拜，以古禮祀王，祈求王船開工順利。（東隆宮提供）

    東隆宮電氣組人員上到王船廠屋樑，綁上太極金與粳粽、紅色布袋，裡面裝有釘豆、錫碳、龍銀，粳粽象徵士子高中，其餘有五穀豐登、人丁興旺，生生不息，避邪等吉祥寓意。（東隆宮提供）

    東隆宮電氣組人員上到王船廠屋樑，綁上太極金與粳粽、紅色布袋，裡面裝有釘豆、錫碳、龍銀，粳粽象徵士子高中，其餘有五穀豐登、人丁興旺，生生不息，避邪等吉祥寓意。（東隆宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播