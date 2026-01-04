王船文化館落成後首次 東港迎王祭王船廠上樑、安龍骨

丁未正科大總理洪景崇率總理團恭請值年中軍府、東隆宮溫府千歲，至王船廠前觀禮，吉時一到先進行王船廠上樑儀式。（東隆宮提供）

屏東大東港地區及沿海地區的「迎王平安祭典文化」流傳久遠，屏東縣政府因此爭取文化部在東港鎮打造「王船文化館」，將庶民文化及宗教信仰透過典藏化流傳，其中位列國家無形文化資源的「東港迎王平安祭典」，今天舉行王船的安龍骨及王船廠上樑典禮，也是王船館啟用後首次，由丁未正科迎王平安祭典大總理洪景崇率內外總理及七角頭副總理、參事、轎班爐主依古禮祭拜，祈求王船開工順利。

大東港地區的東港、琉球及南州鄉的民間信仰中心，都有每3年1科的「迎王平安祭典」傳統，其中東港迎王因為七角頭轎班為世襲制，凝聚在地信仰，其中被譽為迎接新一科的最大盛事，就是今天的王船廠上樑暨王船安龍骨典禮。

今天由丁未正科大總理洪景崇率總理團恭請值年中軍府、東隆宮溫府千歲，至王船廠前觀禮，吉時一到先進行王船廠上樑儀式，在鞭炮聲中由東隆宮電氣組人員上到王船廠屋樑，綁上太極金與粳粽、紅色布袋，裡面裝有釘豆、錫碳、龍銀，粳粽象徵士子高中，其餘有五穀豐登、人丁興旺，生生不息，避邪等吉祥寓意。

王船廠上樑完成後，隨即由負責建造王船的造船司傅合力豎起王船的前後營板予以固定，王船立（舟參）儀式大功告成。隨後依序由大總理率總理團、東隆宮董監事、王船組造船司，向值年中軍府、東隆宮溫府千歲參拜，以古禮祀王，祈求王船開工順利。

東隆宮董事長潘慶士表示，立（舟參）即為所謂的安龍骨，是造船的大事，其中王船是東港迎王祭典中最重要的法器，仿古代泉州式三桅帆船打造，並結合東港造船及彩繪工藝，精細華麗。由東港與小琉球地區近80位造船司傅以檜木、柳安木及楠木義務接力打造，因應遷王船行經街道限制，近幾科的尺寸已趨固定，長度約45尺6寸、寬約12尺6分，造價估計1200萬元，預計5個月完工，在開光典禮後開放信眾參拜。

