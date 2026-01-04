桃市藥事服務頒獎 王明鉅：盼藥師與市府攜手強化醫療量能

桃園市副市長王明鉅（左2）頒發「機構式藥事服務推動貢獻獎」及「藥事照護轉介服務貢獻獎」。（桃市府提供）

桃園市現有藥師逾2600人，副市長王明鉅今（4）日前往中壢區出席「115年度桃園市藥師聯歡大會」，並頒發「機構式藥事服務推動貢獻獎」及「藥事照護轉介服務貢獻獎」。他表示，醫療建設除硬體外，最關鍵仍在於人，尤其藥師在醫院體系中扮演不可或缺的角色，無論在藥品研究、用藥安全或臨床支援上，責任皆相當重大，期待藥師朋友未來能共同協助市立醫院的推動，與市府攜手強化桃園整體醫療量能。

王明鉅提到，隨著高齡人口增加，社區端藥事服務需求日益提升，特別是在疫情期間，藥師的專業深受社會肯定，也愈顯重要。市府正全力推動市立醫院建設，相關前置作業已完成並獲衛福部核准，未來除主院區，亦規劃於觀音、大溪及復興等醫療資源較不足地區設立分院，讓民眾就近即可接受內視鏡、超音波及電腦斷層等檢查服務，減輕長途奔波的不便。邀請桃園藥師未來加入市立醫院團隊，共同提升桃園醫療服務品質。

桃園市藥師公會理事長鄭志宏表示，近年藥師服務已走出藥局，深入居家、機構及日照中心，並透過無障礙環境與多元服務，協助外籍民眾及行動不便長者安心用藥；同時結合年輕藥師團隊創意，開發用藥安全桌遊，讓長者在遊戲中學習正確用藥觀念，並進駐社區提供一對一用藥諮詢，提升藥師的社會價值。

衛生局長賈蔚指出，用藥安全已是城市共同面對的重要課題，市府持續推動「整合友善用藥安全網絡計畫」及「友善特色藥局」，結合藥師專業，將正確用藥觀念深入社區，於13個行政區逐步建構具備無障礙環境、多元友善服務與專業用藥諮詢的藥局網絡，使藥局成為社區中最貼近民眾的健康據點。

包括總統府副秘書長何志偉、衛福部政務次長林靜儀、國民健康署企劃組長林國甯、市府婦幼發展局長杜慈容、藥師公會全聯會務理事柯廷佳、桃園市藥劑生公會理事長胡毓富、立委魯明哲、林月琴、張雅琳、市議會議長邱奕勝、議員黃婉如、林政賢、陳韋曄、謝美英、張肇良、李光達、彭俊豪、張曉昀、黃崇真、魏筠等人出席。

王明鉅（中）等人出席「115年度桃園市藥師聯歡大會」。（桃市府提供）

