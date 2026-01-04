這真是太神奇了！捷克Jack vs. 美國馮思明 阿兜仔法師｢大撞臉｣

圖左是美國籍的馮思明，圖右是捷克籍Jack，2位都是洋法師。（本報資料照及民眾提供）

溪湖鎮24年一度的建醮大會，出現1名來自捷克的「阿兜仔」法師，他手持火筆為信徒祈福，人氣超旺，很多人以為他是來台研究道教信仰的美國夏威夷大學歷史博士候選人馮思明，馮思明今急忙澄清「那不是我，我沒去溪湖」。

溪湖建醮會場的法師名叫「Jack」，他來自捷克，來台灣只是短暫停留，是法師黃義智的學生。黃義智說，他的兒子跟Jack是同學，因緣際會接觸台灣的道教信仰，讓本無宗教信仰的Jack產生濃厚興趣，因曾在道壇看過他用火筆替民眾消災祈福，進而促成Jack跟隨他學習道教相關知識。

很多網友把Jack為民眾祈福的畫面PO到網路，不少網友以為是美國籍的馮思明。馮思明早在13年前就到台灣，他在田納西大學修宗教學碩士，後來申請到夏威夷大學歷史系修博士，2009年起在台南作田野調查；2012年為了進行長期研究，搬到台南，投入在地宗教文化，穿起道袍，為民眾祈福。

馮思明融入台灣社會，做法事時已台語發音，但Jack完全不懂台語，在建醮會場為民眾祈福時，向神明請示後改用英文「keep safety」完成祈福，其他儀式流程都和原有的一樣。

