    首頁 > 生活

    您的事就是我的事！找得到協助的窗口 基隆市兒少專線開通

    2026/01/04 22:23 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市兒童及少年事務處即日起開通兒少諮詢專線02-24260454，提供民眾一站式服務。（基隆市政府提供）

    基隆市兒童及少年事務處即日起開通兒少諮詢專線02-24260454，提供民眾一站式服務。（基隆市政府提供）

    為強化兒童及少年權益保障，整合多元且分散的兒少服務資源，基隆市政府「兒童及少年事務處」即日起開通「兒少諮詢專線（02）2426-0454」，以單一服務窗口提供兒童、青少年及其家庭諮詢與協助，持續打造安全、支持與尊重的兒少友善城市，提升基隆市兒少照顧與保護量能。

    基隆市長謝國樑表示，兒童及青少年在成長過程中，可能面臨教養、就學、人際互動、情緒適應、家庭關係或安全等多面向挑戰，家長也常因資訊分散而不易取得適切協助。基隆市政府透過設立兒少諮詢專線，提供清楚且穩定的服務入口，讓兒少及其家庭在需要時，有一個「找得到、問得到、幫得到」的專責窗口。

    兒童及少年事務處長吳雨潔指出，為提升兒少服務的可近性與整體效率，並改善過往福利諮詢流程繁複、服務窗口分散等問題，成立專責兒少諮詢專線 （02）2426-0454（諧音：您的事就是我的事），服務對象涵蓋兒童、青少年與家長，凡有育兒教養疑問、兒少福利政策諮詢、社會福利資源需求、兒少案件通報，或青少年成長階段所面臨的煩惱困擾，皆可於上班時間來電，由專業社工人員傾聽、提供諮詢、資源連結與轉介協助。

