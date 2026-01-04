為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    林保署推廣無痕山林 攜手台南山友雞籠山步道淨山

    2026/01/04 21:13 記者王涵平／台南報導
    農業部林業及自然保育署嘉義分署與大台南登山協會，今在雞籠山舉辦淨山活動，逾80位山友熱情參與。（嘉義分署提供）

    農業部林業及自然保育署嘉義分署與大台南登山協會，今在雞籠山舉辦淨山活動，逾80位山友熱情參與。（嘉義分署提供）

    農業部林業及自然保育署嘉義分署與大台南登山協會，今在雞籠山舉辦淨山活動，逾80位山友熱情參與，步道清出7大袋約45公斤垃圾，以實際行動落實「無痕山林」理念。

    嘉義分署表示，雞籠山為關嶺群峰之一，因山頂外形似「雞籠」而得名，步道全長1.6公里，沿途有多處角落可遠眺嘉南平原，是在地熱門健行路，步道沿途景觀多變，冬春之際山頂步道兩側梅花盛開，吸引遊客上山賞景踏青。

    因應近年山林旅遊熱度提升，需倚重在地團體共同投入維護行動。嘉義分署強調，淨山不僅是撿拾垃圾，更在於引導參與者體認自身行為對環境的長期影響，只要從「帶上山的物品就帶下山、尊重自然環境」等簡單且可持續的做法落實，就能匯聚成守護山林的堅強力量。

    分署呼籲民眾上山前務必做好行前準備，包括查詢天候、評估自身體能、規劃路線與時間，並攜帶足夠飲水、雨具、保暖用品及通訊設備等必要物資；行進間遵循步道指引與現場告示，以有效降低登山風險並確保安全。

    步道清出7大袋約45公斤垃圾，以實際行動落實「無痕山林」理念。（嘉義分署提供）

    步道清出7大袋約45公斤垃圾，以實際行動落實「無痕山林」理念。（嘉義分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播