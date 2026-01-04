林保署推廣無痕山林 攜手台南山友雞籠山步道淨山

農業部林業及自然保育署嘉義分署與大台南登山協會，今在雞籠山舉辦淨山活動，逾80位山友熱情參與。（嘉義分署提供）

農業部林業及自然保育署嘉義分署與大台南登山協會，今在雞籠山舉辦淨山活動，逾80位山友熱情參與，步道清出7大袋約45公斤垃圾，以實際行動落實「無痕山林」理念。

嘉義分署表示，雞籠山為關嶺群峰之一，因山頂外形似「雞籠」而得名，步道全長1.6公里，沿途有多處角落可遠眺嘉南平原，是在地熱門健行路，步道沿途景觀多變，冬春之際山頂步道兩側梅花盛開，吸引遊客上山賞景踏青。

因應近年山林旅遊熱度提升，需倚重在地團體共同投入維護行動。嘉義分署強調，淨山不僅是撿拾垃圾，更在於引導參與者體認自身行為對環境的長期影響，只要從「帶上山的物品就帶下山、尊重自然環境」等簡單且可持續的做法落實，就能匯聚成守護山林的堅強力量。

分署呼籲民眾上山前務必做好行前準備，包括查詢天候、評估自身體能、規劃路線與時間，並攜帶足夠飲水、雨具、保暖用品及通訊設備等必要物資；行進間遵循步道指引與現場告示，以有效降低登山風險並確保安全。

步道清出7大袋約45公斤垃圾，以實際行動落實「無痕山林」理念。（嘉義分署提供）

