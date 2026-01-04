為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    強烈大陸冷氣團來了！ 週一下午起降溫 下探10度以下

    2026/01/04 22:37 即時新聞／綜合報導
    週一下半天強烈大陸冷氣團南下，各地再轉冷。（記者方賓照攝）

    週一（5日）清晨輻射冷卻仍偏冷，日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，各地再轉冷，請注意保暖。

    中央氣象署預報，週一清晨因輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷，下半天強烈大陸冷氣團南下，部分地區恐低溫降至10度以下，降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

    溫度方面，週一清晨低溫西半部及宜蘭11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山河地區及金門有10度以下低溫發生的機率，白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，晚上起氣溫將進一步下降。離島的澎湖晴時多雲，約17至20度；金門晴時多雲，13至21度；馬祖多雲時陰短暫雨，約11至15度。

    關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週一至週二另一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，同時水氣增多，桃園以北、東部及恆春半島地區轉多雲時陰局部有短暫陣雨天氣，白天在北部及東北部地區高溫略降到15至22度，晚間中北部及東北部地區低溫會降到10至13度，南部及花東地區低溫會降到15至17度。

    紫外線指數方面，週一全部縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週一環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週一氣溫逐漸下降，高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山河地區及金門有10度以下低溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週一全部縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週一竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

