台V專題3-3》VTuber促進台日港跨文化交流 作品流傳帶來暖心力量

魔女ルンナ形象立繪，她透過中文、廣東話與日語的三聲道直播，盼促進台灣、香港及日本三地的文化交流。（公視金V獎提供）

為鼓勵VTuber創作，公視舉辦金V獎表揚優秀創作者，最新第3屆得獎結果上個月（2025年12月）公布，得獎者之中不乏透過趣味表演帶來歡笑，也有VTuber期盼透過直播促進台灣、日本及香港三地文化交流，還有已逝VTuber留下暖心作品傳世。

魔女ルンナ（Runna）以個人勢之姿，獲第3屆金V獎年度最佳原創歌曲獎，而她來自香港，目前在日本居住，用中文、廣東話及日語三聲道進行直播創作，從業1年多的她坦言，當初報名是抱持試試看心態，但期待透過直播促進台灣、香港及日本三地文化交流，或進行廣東話教室推廣等，讓大家互相了解，減少分歧。

Koana考娜為台灣VTuber，2021年其「V皮」（虛擬形象）誕生，但「中之人」（背後的配音演員）不幸在2025年10月辭世，雖然如此，但金V獎仍接受考娜生前的作品並進行評選，最終選為年度最佳雜談獎；考娜經紀公司、台灣碩網（So-net）公司旗下的「VOiX」表示，感謝評審與聽眾對考娜作品肯定，因考娜也從事音樂創作，就如同其音樂遺作〈Stella〉的創作理念，考娜就像夜空閃耀的流星，溫柔地守護每1位聽眾，讓人重新感受到前進的力量。

以歌唱實力著稱的「絆Kizuna」，曾獲得第2屆金V獎最佳原創歌曲，這次第3屆更拿下年度最佳演唱實力獎，他指出，是父親因緣際會買給自己一把吉他，才走上音樂路，並想靠音樂養活自己，後來碰上武肺疫情，便轉型成為歌唱VTuber，他鼓勵年輕人：「不要放棄、人生很短！」希望有機會嘗試就要努力追夢，不要沒辦法後悔就來不及了。

入圍金V獎3項的珂賽特也表示，本職是股票交易員，當VTuber是兼差，但從小表演慾很強，平常直播思考很多企畫，或新聞播報等活動，享受與觀眾互動，帶給大家啟示，更強調做VTuber就是歡樂，並經常對觀眾說：「勇敢的人享受世界！」在結果出來之前，付出百分百努力，全力以赴就已足夠。

絆Kizuna形象立繪，他勇敢追夢，用音樂養活自己，鼓勵世人有機會就要嘗試，避免後悔莫及。（公視金V獎提供）

Koana考娜形象立繪，她不幸2025年10月辭世，但遺作〈Stella〉如同夜空閃耀的流星，溫柔地守護每一位聽眾，讓人重新感受到前進的力量。（公視金V獎提供）

珂賽特形象立繪，她雖有正職，但透過VTuber活動展現表演慾，期盼帶給觀眾更多歡樂。（公視金V獎提供）

