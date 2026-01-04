台V專題3-2》台灣VTuber擁創意與在地化 專家建議再放膽嘗試

台灣VTuber能量滿滿，並時常與在地合作，如品牌公司春魚創意與屏東耶誕節活動聯名，進行虛實交流，擴大影響力。（陳善清提供）

虛擬實況主（VTuber）在台灣近年發展如雨後春筍，專家發現整體能量不斷攀升，台V具有在地優勢，甚至獨立創作的「個人勢」流量也不輸有團隊幫忙的「企業勢」，也有不少受過配音訓練者加入，表現越發專業成熟及亮眼，但建議再放膽嘗試，也要留意公關危機問題。

傳統布袋戲也是「虛擬偶像」，與VTuber有相似處；霹靂布袋戲社群行銷企劃鄭朝益（刀編）分析，兩者本質無大差異，背後都有操作的人賦予角色靈魂，皆提供觀眾情感寄託與陪伴，而台V近年發展精彩，不論企劃、節目與各自IP經營，都愈趨成熟，整體V圈能量不斷攀升，目前企業勢不多，市場有很大成長空間，建議台V創作者再放膽嘗新，找出差異化並具備持續性的領域。

VTuber由真人在螢幕後配音演出；配音員連思宇（叮噹）表示，V有完整人設形象，再結合聲音來實況等，台灣有不少接受配音訓練者投身V界，聲音技術多少會加分，但真正左右訂閱數或影響力的仍是企劃、談吐、個性與互動魅力，建議聲線與角色外型、人設契合度可再加強，刻意反差則不能脫戲，便能更貼近完美，畢竟聲音、談吐是「第二張臉」。

漫畫家韋宗成表示，精美V皮（虛擬形象）是吸引目光的入場券，但部分形象在設計時恨不得把喜歡的元素全堆上去，建議應讓V皮具強烈識別度；他也提到，台V優勢為在地化語言、親和力及「迷因」運用等，很多有活力的個人勢流量也能與企業勢分庭抗禮，但資金不足導致較少大型企劃，動態捕捉技術也有落差；而部分台V企業在公關危機處理失當，這些炎上事件（負面爭議）或無預警「畢業」（離開業界），也會消耗粉絲的信任度。

