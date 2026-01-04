台V專題3-1》VTuber化身最強跨領域中介者 助宣傳奧運、K-pop出道

VTuber跨域到體育圈，春魚創意公司與中華奧會合作，參與宣傳2024巴黎奧運與台灣隊各項賽事活動。（圖取自春魚創意YT頻道）

VTuber（虛擬直播主）無肉身限制、結合動漫辨識度、即時互動以及偶像情感黏著力等特點，漸從次文化興起，如今已外溢至各領域，如代言地方藝術場館，與體育圈合作宣傳奧運及台灣隊，或有韓國K-pop虛擬男團在音樂大獎虛實整合演出，讓VTuber化身最強跨領域中介者。

「VTuber」是用虛擬形象進行直播的YouTuber，以動漫角色為「外皮」並稱為「V皮」，並動態捕捉真人臉部表情來演出，再加上真人配音，但形象不限人，萬物皆可當V皮，普遍視日本2016年開始活動的「絆愛KizunaAI」為鼻祖，除了次文化圈，數位原生代的年輕人也流行崇拜VTuber。

清華大學台灣文學研究所副教授王威智也專注VTuber現象的文化解析，他表示，近3年VTuber 在台灣大眾的認知度已大幅提升，不再僅限於次文化圈，而VTuber混合「動漫角色的辨識度」、「直播主的即時互動」與「偶像的情感黏著力」，且虛擬角色不受肉身與物理場景限制，是媒體生態中最強力的跨領域中介者。未來技術門檻降低，「企業自有VTuber」可能會成為品牌經營數位社群的標配。

王威智舉例，如日本Hololive（知名VTuber團體）成員「儒烏風亭螺鈿」與台灣台南市美術館的合作，將年輕的數位原住民帶入傳統藝文場域，Hololive也與美國MLB道奇隊合作，帶來「文化外交」；他認為，未來偶像核心價值不再取決真實肉體，而是可持續性、更緊密的情感連結。數位生命倫理、在地實踐、虛擬觀光與地方創生等議題也值得深入研究。

台灣VTuber團隊、春魚創意公司負責人陳善清表示，樂意協助旗下藝人跨界應用，如巴黎奧運時與中華奧會合作，擔任虛擬宣傳大使，並直播訪談、解說運動資訊等，近年也與中華郵政合作代言APP或集郵活動，或至三立新聞台擔任虛擬主播，也跨足教育與南一書局合作打造VTuber與虛擬教室，「我們優勢是最適合跟年輕人溝通的媒介」

陳善清更舉例，韓國K-POP首個虛擬男團「PLAVE」去年在MAMA大獎與饒舌歌手李泳知共演，Netflix《Kpop 獵魔女團》也來一陣爆紅，展現虛擬偶像跨到流行文化的實力；但觀察市場，新鮮感效應有下滑，未來需考量流量轉換率及成本；公司另外也熱衷公益活動，如參與推廣野生動物保護，或與台北大稻埕合作地方創生等，期待此產業能用在更多有意義的地方。

春魚創意公司旗下的VTuber，跨域和財政部合作，協助宣傳報稅資訊。（陳善清提供）

VTuber積極跨域交流，春魚創意公司便與三立新聞網合作，推動虛擬主播報新聞活動，讓年輕一輩也能藉此接觸並了解專業新聞工作內涵。（陳善清提供）

台灣VTuber文化成功跨域，如中華奧會邀請台V公司春魚創意旗下的VTuber，參與巴黎奧運的台灣隊宣傳、採訪造勢等活動，促進虛實整合與交流。（陳善清提供）

