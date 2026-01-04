為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市斥資百億新增10校可「就近入學」 5校今年竣工

    2026/01/04 21:48 記者李容萍／桃園報導
    桃園市政府積極推動設校，確保學生享有就近入學的權利，目前全市已劃設10所新設校。圖為青園國小已經啟用的第一期新建校舍。（桃園市政府提供）

    桃園市政府積極推動設校，確保學生享有就近入學的權利，目前全市已劃設10所新設校。圖為青園國小已經啟用的第一期新建校舍。（桃園市政府提供）

    桃園市政府教育局因應各新興重劃區人口快速移入，帶動學齡人口持續成長，積極推動設校，強化公共教育資源配置，確保學生享有就近入學的權利，目前全市已劃設10所新設校，涵蓋國小、國中及國中小等不同學制，包括辦理遷校的興南國中（取名環北國中）、龍岡國小（取名龍興國小）2所學校，其中有5所將在今年底前陸續完工。

    教育局長劉仲成指出，這10所新設校分別為環北國中、龍興國小、青園國小、文青國中小、仁德國小、過嶺國小、平鎮國小、航科國小、青園國中及龍科國小，整體建設規劃至119年所需經費約100億元。截至目前，相關新設校已編列預算24億元，明年度再編列28億元，其餘經費將依各校工程進度與實際招生需求，逐年納入預算編列，確保校舍工程與校務推動如期完成。

    教育局副局長賴銀奎提到，位於交通發展快速區域的環北國中，規劃23班，工程總經費約11億8656萬元，預計今年7月竣工；龍興國小規劃24班，工程經費約11億1410萬元，預計今年5月完工，可望有效因應周邊住宅區人口成長所帶來的就學需求。

    另外，青園國小為大型校舍建設，規劃60班，工程經費約17億3147萬元，預計今年11月竣工；文青國中小則採國中小一貫設計，規劃國小36班、國中21班，工程經費約11億1960萬元，預計今年10月完工；仁德國小規劃36班，工程經費約10億2869萬元，預計今年9月竣工。新設校完工將大幅提升新興重劃區教育量能，紓解既有學校招生壓力，並提供完善、安全的學習環境。

    至於後續推動學校，過嶺國小規劃24班，工程經費約8億7925萬元，預計明年12月竣工，並於117學年度起逐年招生；航科國小規劃24班，總工程經費約8億2662萬元，預計117年1月完工；平鎮國小規劃24班，工程經費約9億4890萬元，預計118學年度逐年招生；青園國中規劃24班、總工程經費約8億4000萬元，龍科國小規劃12班、總工程經費約7億3000萬元，兩校皆預計於119學年度起逐年招生，完善整體學區布局。

    龍興國小新建校舍示意圖。（桃園市政府提供）

    龍興國小新建校舍示意圖。（桃園市政府提供）

    環北國中新建校舍示意圖。（桃園市政府提供）

    環北國中新建校舍示意圖。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播