桃市斥資百億新增10校可「就近入學」 5校今年竣工

桃園市政府積極推動設校，確保學生享有就近入學的權利，目前全市已劃設10所新設校。圖為青園國小已經啟用的第一期新建校舍。（桃園市政府提供）

桃園市政府教育局因應各新興重劃區人口快速移入，帶動學齡人口持續成長，積極推動設校，強化公共教育資源配置，確保學生享有就近入學的權利，目前全市已劃設10所新設校，涵蓋國小、國中及國中小等不同學制，包括辦理遷校的興南國中（取名環北國中）、龍岡國小（取名龍興國小）2所學校，其中有5所將在今年底前陸續完工。

教育局長劉仲成指出，這10所新設校分別為環北國中、龍興國小、青園國小、文青國中小、仁德國小、過嶺國小、平鎮國小、航科國小、青園國中及龍科國小，整體建設規劃至119年所需經費約100億元。截至目前，相關新設校已編列預算24億元，明年度再編列28億元，其餘經費將依各校工程進度與實際招生需求，逐年納入預算編列，確保校舍工程與校務推動如期完成。

教育局副局長賴銀奎提到，位於交通發展快速區域的環北國中，規劃23班，工程總經費約11億8656萬元，預計今年7月竣工；龍興國小規劃24班，工程經費約11億1410萬元，預計今年5月完工，可望有效因應周邊住宅區人口成長所帶來的就學需求。

另外，青園國小為大型校舍建設，規劃60班，工程經費約17億3147萬元，預計今年11月竣工；文青國中小則採國中小一貫設計，規劃國小36班、國中21班，工程經費約11億1960萬元，預計今年10月完工；仁德國小規劃36班，工程經費約10億2869萬元，預計今年9月竣工。新設校完工將大幅提升新興重劃區教育量能，紓解既有學校招生壓力，並提供完善、安全的學習環境。

至於後續推動學校，過嶺國小規劃24班，工程經費約8億7925萬元，預計明年12月竣工，並於117學年度起逐年招生；航科國小規劃24班，總工程經費約8億2662萬元，預計117年1月完工；平鎮國小規劃24班，工程經費約9億4890萬元，預計118學年度逐年招生；青園國中規劃24班、總工程經費約8億4000萬元，龍科國小規劃12班、總工程經費約7億3000萬元，兩校皆預計於119學年度起逐年招生，完善整體學區布局。

龍興國小新建校舍示意圖。（桃園市政府提供）

環北國中新建校舍示意圖。（桃園市政府提供）

