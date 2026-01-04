為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    發現陶器、貝塚… 成大申請開挖芳苑「崙腳寮遺址」 彰縣文化局點頭

    2026/01/04 20:28 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣文化局證實，成功大學再次提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請書」，經審議後，同意再次挖掘。（彰化縣文化局提供）

    國立成功大學針對彰化縣芳苑鄉「崙腳寮疑似考古遺址」提送發掘申請，彰化縣文化局於去（2025）年底召開考古遺址審議會，正式通過該申請案，同意由成大學術團隊進場再次開挖研究。這也是該處繼5年前在台76線東西向快速公路至芳苑草屯線延伸工程進行試掘後，再度重啟學術研究。

    芳苑鄉草湖村一帶的「崙腳寮遺址」與「東口遺址」，最初是在公路局進行台76線延伸工程時，因環境影響說明書承諾事項而受到關注。2021年間，審議會通過初步試掘，當時在崙腳寮發現了夾砂陶、瓷器及明顯的貝塚現象，判定屬於「番仔園文化」晚期及清代遺留，距今約150至700年。

    根據過去調查，崙腳寮遺址面積約61萬平方公尺，雖然部分遺物分布在地下30至50公分的耕土層，曾受農業耕作擾動，仍能見到密集的貝塚零星出現，具備研究價值。而相較於鄰近地層已遭嚴重破壞的東口遺址，崙腳寮遺址被認為更具研究潛力，當時即要求工程單位施工時必須仔細監看。

    文化局表示，崙腳寮遺址目前雖尚未具備正式文資身分，但成大為深化學術研究，去年再次提送發掘申請書，縣府召開考古遺址審議會，經委員表達意見後，決議通過此案，相信透過成大學術團隊的再次發掘，將有助於更系統性地整理當地史前生活遺跡，讓這段埋藏在彰化地底下的珍貴文化資產，能透過科學研究獲得更完整的保存與記錄。

    根據過去調查，彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址被認為具研究潛力。（彰化縣文化局提供）

