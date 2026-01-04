結合「即將成真」火舞團 台南左鎮燈會1/31點亮惡地星光

「即將成真」火舞團將再度前往台南左鎮燈會演出，精彩可期。（黃清樹提供）

去年深受各界好評的台南左鎮燈會，地方努力籌措經費，持續舉辦，在熱心企業、團體的支持下，系列節目敲定，漁光島火舞藝術節爆紅團隊「即將成真」再度應邀演出，並有16組創作全新亮相，活動一樣精彩，訂於本月31日開幕。

活動由菜寮溪產業觀光協會策展，開幕後將持續至3月8日，橫跨農曆春節，地點同樣在蔗埕公園，連結僅約百米的全台最短老街，雖然場域不大，但今年藝術創作的組數，比其他地區的燈節更高規格，精彩可期。

至於眾所矚目的「即將成真」火舞秀，由知名的亨達模具公司董事長黃清樹全力贊助，2月28日晚間將在左鎮國小壓軸演出，透過光影與肢體的結合，為夜空增添震撼且富含象徵性的視覺語言，搭配專業的硬體與技術，讓精彩的藝術活動，可以更完美呈現。

趕在元旦之前，左鎮老街天幕已經完成「換裝」，紅、橙、金黃與水藍4色搭配，豔麗登場，以強烈的視覺效果，為燈會暖身，本月31日的開幕將由各界共襄盛舉，攜手點亮惡地星光。

左鎮區長李燿州指出，今年無論策展規模、藝術層次或社區參與層面，都有向上提升，並獲得在地與跨域企業、團體的實質支持，民間力量的合作，為地方文化注入溫暖能量，讓續辦燈會的夢想成真，令人感動。

李燿州也認為，企業、團體的實質支持，並非單向的「贊助關係」，主要在於價值認同，進而身體力行，積極挹注資源，情義相挺，已變成左鎮文化風景的一部分，每份投入，都象徵對土地、人群與未來的回應。

今年燈會由長期回饋鄉里的左鎮子弟黃清樹率先響應，他號召偉田公司董事長劉福田、偉群實業董事長蔡勇村，以及惠丞建設董事長簡廷恩等共襄盛舉，以實際行動支持地方文化發展。

也出身左鎮的國際獅子會300E-5區第七專區主席郭清進，自己不僅支持燈會，還邀集社區人士共同投入，為地方注入更多公共關懷的力量。

菜寮溪產業觀光協會表示，企業界的合作促成，提升了地方文化的能見度，大家的努力被看到、記住，有助於左鎮的發展，團隊也將持續以開放、透明、共創的方式，邀請更多社會力量加入，持續推動。

今年左鎮燈會的主題創作示意圖。（楊靜芳提供）

左鎮老街天幕已經「換裝」，豔麗登場，為燈會活動暖身。（記者吳俊鋒攝）

