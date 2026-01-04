為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    卡大地布部落地熱發電案順利通過 金曲歌王桑布伊唱完跨年接著投票

    2026/01/04 19:14 記者劉人瑋／台東報導
    卡大地布部落決議通過地熱開發案進行投票，並以高票通過。（記者劉人瑋攝）

    卡大地布部落決議通過地熱開發案進行投票，並以高票通過。（記者劉人瑋攝）

    台東近來屢傳出業者欲在部落開發、進行部落諮商，4日則是在知本的卡大地布部落決議通過地熱開發案，這也是該部落第一起全程都是部落自決。當地文化發展協會理事長陳志偉說，透過長期磨合，特別是有律師協助且案件單純，高興見到部落又現凝聚力。

    雖然部落對廠商的回饋與事後監督機制仍存有部分疑意，但最終部落會議代表成員投票，以49票同意、3票不同意、廢票2票順利通過八方電力公司地熱開發案。

    近來台東陸續舉辦部落開發案，為在東河鄉的金樽開發案已過部落諮詢與同意，成功鎮滿地富開發案仍受爭議，但到了卡大地布卻十分順利、少有爭議，除了地熱本身已被認為更加環保，廠商認為該部落「制度化」實則其來有自，十多年前卡大地布也曾因遷葬問題、號召其他部落一同在台東市公所、縣府遊行抗議，部落敢爭、不怕對抗。

    2021年終於落幕的知本光電案雖撕裂部落，但這次在律師協助下還擬定部落對地熱規範與合約，被廠商認為「更制度化」。陳志偉說，地熱相較爭議小，和光電案相較，沒有其他既得利益者干擾與利誘，「這次沒有任何人介入要求『投什麼票』，全是個人意志凝集出部落整體決議」，部落朝向團結、良好方向前進。

    才剛在台東跨年活動大展風頭的金曲歌王桑布依，昨天也回到部落投票，他表示，部落才是最尊重土地與環境者，不要破壞土地才不會牴觸族人對環境的態度。至於綠能發電，他說「放在不對的地方就是傷害」、「選擇傷害最輕微的開發才能被接受」。

    桑布伊強調，廠商服膺族人意見是遵循部落對環境與傳統的概念。（記者劉人瑋攝）

    桑布伊強調，廠商服膺族人意見是遵循部落對環境與傳統的概念。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播