卡大地布部落地熱發電案順利通過 金曲歌王桑布伊唱完跨年接著投票

台東近來屢傳出業者欲在部落開發、進行部落諮商，4日則是在知本的卡大地布部落決議通過地熱開發案，這也是該部落第一起全程都是部落自決。當地文化發展協會理事長陳志偉說，透過長期磨合，特別是有律師協助且案件單純，高興見到部落又現凝聚力。

雖然部落對廠商的回饋與事後監督機制仍存有部分疑意，但最終部落會議代表成員投票，以49票同意、3票不同意、廢票2票順利通過八方電力公司地熱開發案。

近來台東陸續舉辦部落開發案，為在東河鄉的金樽開發案已過部落諮詢與同意，成功鎮滿地富開發案仍受爭議，但到了卡大地布卻十分順利、少有爭議，除了地熱本身已被認為更加環保，廠商認為該部落「制度化」實則其來有自，十多年前卡大地布也曾因遷葬問題、號召其他部落一同在台東市公所、縣府遊行抗議，部落敢爭、不怕對抗。

2021年終於落幕的知本光電案雖撕裂部落，但這次在律師協助下還擬定部落對地熱規範與合約，被廠商認為「更制度化」。陳志偉說，地熱相較爭議小，和光電案相較，沒有其他既得利益者干擾與利誘，「這次沒有任何人介入要求『投什麼票』，全是個人意志凝集出部落整體決議」，部落朝向團結、良好方向前進。

才剛在台東跨年活動大展風頭的金曲歌王桑布依，昨天也回到部落投票，他表示，部落才是最尊重土地與環境者，不要破壞土地才不會牴觸族人對環境的態度。至於綠能發電，他說「放在不對的地方就是傷害」、「選擇傷害最輕微的開發才能被接受」。

