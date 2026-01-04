為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中「家用廚餘機補助計畫」狂吸5千戶 用戶「後悔了」原因曝光

    2026/01/04 19:16 記者黃旭磊／台中報導
    台中市推出「115年家用廚餘機補助計畫」，圖為市區廚餘機販售情形。（記者黃旭磊攝）

    台中市府號稱領先全國推出「115年家用廚餘機補助計畫」，1月2日開放限額1萬名，開放申請3天以來吸引近5千戶完成申請，市府宣稱帶動家電通路成長，製造商銷量突破850台，讓廚餘機成為最夯環保家電，另方面，市民用戶透露「加熱過程沒有很好聞」，也有人說，機器運轉嗡嗡聲，如果是骨頭還會「叩嘍叩嘍」轉動，考慮再三決定不買了。

    台中市「家用廚餘機補助計畫」上線以來反應熱烈，台中市經濟發展局長張峯源說，市府補助政策搭配在地業者加碼優惠，讓廚餘機成為年初最夯環保家電，也意外成為不少家庭口中的「生活救星」，有市民在臉書「台中在地媽媽交流社團」，分享稱「以前每天追垃圾車、還要忍受廚餘臭味，自從申請市府補助買了廚餘機，廚房真的清爽很多。」

    不過，網路上出現不習慣的「退燒文」，網友美軍豆乳冰認為，由於廚餘機單次運作需2至6小時，功率 500-800W，晚餐後深夜運轉產生熱風與風扇聲，不少市民卻步觀望，也有人認為環保局清潔隊稱濾乾丟垃圾桶就好，不懂為何還要特地買廚餘機來用。

    蕭姓市民說，加熱過程「真的沒有很好聞」，許多使用者怕味道都放戶外烘，不見得每戶人家都有室外陽台可以放機子。

    網友jessiewu表示，社區清潔隊說濾乾丟垃圾桶就好，不懂為何還要特地買廚餘機來用，市民瘋狂去搶不到兩千塊的雜牌貨，都不擔心用電安全嗎？

