    首頁 > 生活

    還真唱！台東伴手禮唱「那魯灣」打9折 業者：洗腦歌大家一起唱

    2026/01/04 19:01 記者劉人瑋／台東報導
    台東有伴手禮店「青澤」週末讓顧客小唱一下「那魯灣情歌」、購物打9折，有顧客獻唱還肯錄影，證明「真的有這個活動」。（業者提供）

    台東有伴手禮店「青澤」週末讓顧客小唱一下「那魯灣情歌」、購物打9折，有顧客獻唱還肯錄影，證明「真的有這個活動」。（業者提供）

    自從台東跨年演唱會A-Lin唱完「那魯灣情歌」後，許多商家都做出反應、順應商機，特別是台東在地店家更是如此。台東有伴手禮店「青澤」週末讓顧客小唱一下「那魯灣情歌」、購物打9折。負責人陳虹廷說，回到家就聽女兒唱這洗腦歌，員工又一直起哄，要以此成為折扣活動，只好順應眾人意見。

    雖然不知道究竟是店家想「推廣歌曲」還是店員想聽，活動就此展開，陳虹廷說，其實不少客人也都配合，只是不好意思讓店家錄影，證明「我們真的有這活動」。

    跨年一過，遊客多已返家，這幾天台東遊客相對少，參加活動的民眾不是很多，店家也未因活動生意紅火，畢竟活動要求的是顧客到場獻唱，但店中的琪瑪酥、醬心蛋捲還是賣出不少。

    陳虹廷說，也是因為回家後，女兒被這首「那魯one、那魯two」、「那魯灣情歌」洗腦，自己也大受影響，店員也不斷起哄，「自己唱，也要客人跟著唱」，才有這個活動。

