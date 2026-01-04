為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    熱跳愛情恰恰 蔣萬安快閃舞蹈宣導反詐騙

    2026/01/04 18:07 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市長蔣萬安（前）4日出席「舞動大稻埕．懷念金曲Agogo反詐防竊藝起來」活動，並與民眾熱舞。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安（前）4日出席「舞動大稻埕．懷念金曲Agogo反詐防竊藝起來」活動，並與民眾熱舞。（記者廖振輝攝）

    台北市大同區健康中心與大同安全與健康促進會今（4）舉辦「舞動大稻埕・懷念金曲Agogo」-反詐防竊藝起來活動，邀請台北市長蔣萬安與各區婦女會一起快閃舞蹈表演，透過舞蹈提升民眾對反詐騙的參與。

    蔣萬安先於霞海城隍廟參拜，後在婆婆媽媽歡呼簇擁下走到大稻埕廣場，跟著舞蹈老師一起跳舞。蔣萬安努力跟上〈愛情恰恰〉、〈對你愛不完〉和〈愛無赦〉等經典歌曲舞步，越跳越熟悉，漸入佳境，遇到熟悉的曲目甚至會跟著歌詞哼唱。

    蔣萬安說，年節將近，期望可以透過這次跳舞活動，宣導反詐防竊觀念，也祝現場民眾新年快樂。

    台北市長蔣萬安（右二）4日出席「舞動大稻埕．懷念金曲Agogo反詐防竊藝起來」活動，會前來到霞海城隍票參香祈福。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安（右二）4日出席「舞動大稻埕．懷念金曲Agogo反詐防竊藝起來」活動，會前來到霞海城隍票參香祈福。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安（前）4日出席「舞動大稻埕．懷念金曲Agogo反詐防竊藝起來」活動，並與民眾熱舞。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安（前）4日出席「舞動大稻埕．懷念金曲Agogo反詐防竊藝起來」活動，並與民眾熱舞。（記者廖振輝攝）

    台北市大同區健康中心與大同安全與健康促進會今（4）舉辦「舞動大稻埕・懷念金曲Agogo」-反詐防竊藝起來活動。（記者廖振輝攝）

    台北市大同區健康中心與大同安全與健康促進會今（4）舉辦「舞動大稻埕・懷念金曲Agogo」-反詐防竊藝起來活動。（記者廖振輝攝）

