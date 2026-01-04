廚餘機補助僅1萬個名額 民代籲台中市府增加名額

台中市廚餘機補助僅1萬個名額，目前申請人數已遺半，市議員邱愛珊呼籲市府擴大補助名額。 （邱愛珊提供）

台中市政府自115年起推動家戶廚餘機補助政策，每戶最高補助5,000元，首波規劃補助1萬台，政策公布後即引發市民高度關注與踴躍申請，目前申請數量已突破5,000台，顯示市民對「源頭減量、就地處理廚餘」的實際需求與高度認同。市議員邱愛珊表示，「好的政策，市民已用行動支持，市府就應該勇敢加碼」，呼籲市府擴大補助名額。

邱愛珊表示，去年5月7日在市議會業務質詢時，她就提案建請市府研議辦理家戶廚餘機補助政策，去年11月14日在議會總質詢時持續追蹤與督促執行進度，要求市府正視廚餘去化壓力與長期環境治理問題。

邱愛珊指出，台中市在非洲豬瘟防疫、廚餘去化量能、垃圾掩埋負擔等多重挑戰下，更凸顯「家戶自主處理廚餘」的重要性，如今政策正式上路，不僅是市府回應市民期待，也展現議會監督與政策倡議的具體成果。

她強調，廚餘機補助政策不只是單一補助措施，更是減少垃圾量、降低清運壓力、落實資源循環與環境治理的關鍵工具，面對申請踴躍、名額快速消化的現況，呼籲市府應及早啟動滾動式檢討機制，評估追加預算、擴大補助名額，避免因名額不足而讓有意願配合政策的市民卻步。

