近87％婦女需處理家務！ 婚後時數不減反增

衛福部於2024年8至11月間辦理「15～64歲婦女生活狀況調查」，我國婦女平均每日無酬照顧時間較前次調查減少0.15小時，其中以「做家務」的減少時數0.22小時最多，但目前我國婦女平均每日花費於家務的時間仍達到1.75小時，有配偶或同居伴侶婦女平均每日花費於家務的時間更拉長至2.13小時。

根據調查結果，我國婦女平均每日無酬照顧時間3.03小時，依序為做家務1.51小時、照顧家人、鄰居或朋友1.47小時、志願服務0.05小時，整體較2019年平均每日無酬照顧時間減少0.15小時，其中做家務及志願服務則分別減少0.22小時及0.03小時，但照顧家人、鄰居或朋友增加0.09小時。

此外，婦女的平均每日無酬照顧時間，以婚姻狀況觀察，「有配偶或同居伴侶」者4.41小時最高，而受調查婦女的配偶（同居伴侶）平均每日無酬照顧時間1.72小時，較2019年增加0.24小時，但婦女花費時間仍是配偶（同居伴侶）的2.6倍。

另依據婦女工作狀況觀察，有工作之婦女平均每日無酬照顧時間3.59小時，與其配偶（同居伴侶）1.76小時比較，婦女花費時間為其配偶（同居伴侶）的2.0倍，低於無工作婦女之3.7倍。

不過，調查也顯示，有86.5%需處理家務，每日平均花費時間為1.75小時，其中有配偶或同居伴侶婦女需做家務比率最高，達93.9%，每日平均花費時間2.13小時，另有配偶（同居伴侶）婦女認為提升配偶（同居伴侶）參與家務意願的最主要方法是「去除傳統性別角色刻版印象」占39.4%。

對於調查結果，周道君指出，婦女處理家務的時間與前一次調查相比，並沒有降低很多，社家署近年來持續進行性別平權宣導，希望促進「家庭成員都要共同分擔家務」的觀念，年輕族群也逐漸有明確的意識，而隨著台灣家庭結構持續縮小，相信未來家庭成員間互相分擔家務的情況也可以更加普及。

周道君也提到，為協助女性降低處理家務時間，政府也持續提供社會外部力量，逐步對高齡長照、身心障礙照顧，以及新生子女家庭幼托服務等，嘗試實質幫助家庭分擔照顧負擔，另也透過「台灣女孩日」等活動，讓大家看見女性更多的潛能與可以做到的事情。

