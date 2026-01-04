花蓮拖船救貨船同遭擱淺！拖船今下午順利脫困

台港13205號拖船本月1日為了救援擱淺的中鋼運通公司巴拿馬籍散裝貨船「通鴻輪」，同樣被風浪影響擱淺在海灘上，今天下午順利脫困。（民眾提供）

受強烈東北季風影響，中鋼運通公司巴拿馬籍散裝貨船「通鴻輪」（CSE PROSPERITY EXPRESS）元旦擱淺在花蓮溪北側化仁海堤附近，前往救援的台港公司拖船也一起擱淺。交通部航港局表示，通鴻輪昨天（3日）晚間已拖帶入花蓮港，今天下午3點左右，也順利把拖船脫離海灘，後續將拖帶進港確認船況。

台港13205號拖船本月1日為了救援擱淺的中鋼運通公司巴拿馬籍散裝貨船「通鴻輪」，同樣被風浪影響擱淺在海灘上，擱淺到了第四天，今天上午港公司試圖持續救援，有工作人員透過怪手協助靠近，從沙灘登上拖船，並先切斷拖船上船錨，海面上則有其他船隻，從遠處不斷使用纜繩嘗試套住台港13205號拖船，直到下午2點多海水慢慢漲潮，救援船持續緩慢拖拉，下午3點多終於順利成功。

1月1日花蓮因東北季風增強，中鋼運通公司「通鴻輪」上午9點半預備進入花蓮港22號碼頭前，主機故障失去動力，因風浪強勁往南漂，擱淺在花蓮溪出海口北側化仁海堤。台灣港勤公司2艘拖船出港拖帶，但受風浪不佳影響，其中1艘拖船絞到纜繩，也失去動力擱淺；拖船擱淺時劇烈撞擊，船上1名船員被船上物品砸傷造成頭部撕裂傷，與其他4名船員由直升機吊掛撤離。

交通部航港局成立緊急應變小組，邀集相關單位連日召開應變會議，研商脫淺方案及防污措施，趁著東北季風時節短暫可作業間歇期及潮位狀況下，2艘大型拖救船3日下午4點協助「通鴻輪」順利浮揚，並經驗船中心及航港局東部航務中心完成船體檢查後，接續拖帶進入花蓮港，晚間8點安全靠泊於花蓮港22號碼頭。

