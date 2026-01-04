台南辦精神障礙者藝術展 黃偉哲肯定創作韌性

台南市長黃偉哲肯定精神障礙朋友在藝術創作上的韌性，期盼透過藝術對話，拉近社會理解距離，促進共融零距離。（圖由南市府提供）

台南市首處精神障礙者協作模式服務據點─知南會所於南紡購物中心A1館2樓藝廊舉辦「藝起精彩，藝起共好─穀粒禾禾，畫話人生藝術展」。台南市長黃偉哲今天到場觀賞，肯定精神障礙朋友在藝術創作上的韌性，並強調市府對精神障礙者社區支持服務的重視，期盼透過藝術對話，拉近社會理解距離，促進共融零距離。

知南會所為南市第一處精神障礙者協作模式服務據點，由南市社會局與衛福部補助社團法人台南市穀粒禾禾身心關懷協會設置，目前服務62名精神障礙者，以工作日的方式，提供精障朋友自然的同儕互動與日常生活支持。

此次展覽作品均由精障者及家屬創作，以「隧道」為主要意象，象徵精神障礙者自復元歷程中走過的黑暗、混亂與探索，作品呈現從焦慮慌亂、到學會與症狀共處、再到渴望被理解的心路歷程，展覽多以油畫為媒材，展現精神康復者在創作中的韌性與力量，進而達成社會融合的目標。

黃偉哲表示，至去年9月底，台南市精神障礙者人口數約9093人，占身心障礙者總人口數約8.97％，市府配合中央「強化社會安全網第二期計畫」，持續布建「精神障礙者協作模式服務據點」，協助精神障礙者從醫療體系返回社區後，能有穩定重建人際互動與生活能力的支持空間。目前全市已設置新化區知南會所、安平區安平會所、北區馥郁會所及新營區拾伊會所共4處據點，預計今年將再增設至少1處，持續擴大服務量能。

台南市首處精神障礙者協作模式服務據點─知南會所於南紡購物中心A1館2樓藝廊舉辦「藝起精彩，藝起共好─穀粒禾禾，畫話人生藝術展」。

