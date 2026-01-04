普仁獎嘉義區頒獎 獲獎者展現生命韌性與希望

靈鷲山法師和身處教育第一線的師長。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山以「普遍仁慈」為願景創設普仁獎，今天舉辦嘉義區頒獎典禮，60位獲獎者展現生命的韌性與希望，在隔代教養中努力學習的王龍華、用藝術點亮生命的林于蕎及在病痛中展現樂觀與孝心的曾奕凱入圍全國普仁獎最高榮譽，用善良、勇氣、堅持與努力，點亮生命中最美的光。

頒獎典禮今天在嘉義市鈺通飯店舉辦，禪鼓隊演出贏得滿堂彩，靈鷲山慈善基金會董事長性月法師、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣府教育處長李美華、立委林倩綺、王美惠等為孩子加油打氣，鼓勵他們保持初心，勇敢追夢，感謝第一線教育團隊讓孩子辛苦卻不孤單，走在幸福榮耀的路上。

靈鷲山開山住持心道法師注重孩子的品德與孝行，幫助在逆境中力爭上游、堅忍向上的孩子，2003年創設普仁獎，至今累計獎勵13134位學生，訪視16353個家庭。

育人國小5年級學生王龍華雙親離世，由外公、外婆隔代教養，家中經濟困難，卻未因環境而退縮，以優異成績回報長輩辛勞；王龍華說，最大的夢想是增強實力，長大後成為別人生命中的貴人；校長楊家豪說，龍華學業優秀，積極參與社團，對各類課程充滿熱忱，品學兼優，多才多藝。

竹崎國中7年級學生林于蕎，從小就讀美術班，比賽成績優異，熱心班級事務；導師凃玉茹說，于蕎弟弟罹患先天疾病，需長期就醫，她主動照顧弟妹，分擔家務，年紀雖小卻成熟懂事且善解人意。

北園國小6年級學生曾奕凱需要洗腎，學習過程比同齡孩子辛苦，但他保持樂觀，成長在單親家庭，肩負孝心，外婆開刀時主動陪伴照顧，平時幫忙家務，在媽媽工作的餐廳幫忙；導師吳芮芳說，奕凱配合輔導，努力克服障礙，是一位有孝心的好孩子。

嘉義中心並頒發「推動品德教育楷模」感謝狀，表彰柴林國小、林森國小、福樂國小、新港國中、蘭潭國中和大業實驗國中，感謝學校長期推動品德教育，為社會注入更多的善與希望。

嘉義縣市60位獲獎的普仁小太陽悅。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

表演節目熱力四射。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

