家中掛年曆沒用？ 大批網友揭「多功能用途」：根本1本難求

隨著智慧型手機愈發普及，許多人逐漸習慣在日常生活使用電子日曆、備忘錄等軟體記事，但仍有人堅持使用傳統年曆、月曆或日曆。近來有1名網友抱怨，實體年曆對他來說「完全沒用途」，質疑它存在的意義，其言論意外掀起大批網友熱議，眾人一面倒反駁「年曆無用論」，並列出它各種實用功能來佐證。

據了解，該名網友上月中旬在社群平台Threads分享1張照片，只見有1個寫著「2026馬年吉祥」的巨大年曆，被掛在1個白色大櫃子旁，原PO對此感到相當不解，因為年曆對他來說毫無用處，也納悶為何仍有許多家庭牆上會掛著年曆或月曆，「不懂這年代了，家裡還要這個能幹嘛？請大家告訴我，這有啥用處？」。

貼文一出，湧入大批網友留言反駁，「以前在銀行工作 這是很受歡迎的伴手禮」、「之前收到轉送別人還有剩，今年是缺到很搶手」、「自己不需要，不代表別人都不需要，這個需求的人很多，現在是1本難求」、「我都買流浪狗基金會的月曆，每個月都有不同的狗狗貓貓照片，可以療癒身心」、「你不知道這個跟日曆在辦公室多搶手，以後只會越來越稀少，因為廠商開始不送了」。

另綜合認為「年曆很實用」的網友說法，年曆選用的字體較大又粗，無論是誰都能看到清晰且完整的月份，非常方便標記自己整年或當月的重要活動，包含生日、出遊、休假、重要聚會等；倘若家中有長輩得回診治療與拿藥、小孩就讀學校的考試日期等固定行程，或者是水電費繳交期限，標記在年曆或月曆上面能隨時看到避免錯過。

不僅如此，還有許多人家裡至今保持在初一、十五、24節氣等農曆節日，進行傳統重要祭拜、飲食等活動的民眾，年曆也是不可或缺的好夥伴，留言區也出現不少網友分享自己獲得白沙屯媽祖與其他神明的2026年曆，直言回家看到祂們會感到相當安心。也有家長分享，用過的年曆能滿足孩子盡情塗鴉、自由發揮創意的絕佳寶貝。

近來有網友抱怨「實體年曆完全沒用」，反被其他網友一面倒反駁，還秀出各自收到的2026年年曆，其中白沙屯媽祖婆2026年曆出現次數相當頻繁。（照片由民眾提供）

