野生山羌闖入台北動物園 無明顯外傷後已野放

野生山羌闖入台北市動物園，園方今（4）下午回覆，已捕捉並在動物園後山野放。（台北市立動物園提供）

民眾在社群媒體上發文表示，台北市動物園內竟有野生山羌，園方今（4）下午回覆，已捕捉並在動物園後山也就是原先棲息環境野放。無尾熊館長王建博受訪表示，第一時間已請管區確認動物是否皆在展場內，也觀察該山羌體型與外貌，確認非動物園個體；該山羌經獸醫檢查沒有明顯外傷。

王建博說，非園內生物進入動物園並非少見狀況，由於動物園附近有許多野生動物，在黃昏時民眾也可看見動物在路上行走、移動，處理相關情況經驗豐富。關於防止野外動物闖入，動物園是否有相應措施保護遊客，王建博解釋，動物園這邊的自然環境本來就住很多野生動物，提醒民眾若看到園方有相關處置，請保持距離，保護遊客、保育人員以及動物安全。

動物園內獸醫王寶榮表示，該山羌是年輕的公山羌，體型已經是成年體型，皮膚與表面狀況都很好，沒有特別傷害，後來決定讓他回家。她也補充，動物園在下班後其實是野生動物樂園，同仁若較晚下班會看見山羌、白鼻心等生物，這也顯示動物園與周邊生態是個滿和諧的狀況。

此外，王寶榮解釋，山羌是溫馴的草食獸，比較容易受到驚嚇，尋找躲藏處時，若人類阻擋去路可能還是會稍微受傷。她提醒，民眾遇到野外山羌，盡量遠遠觀察就好，不要想說要抓捕或是餵食。

