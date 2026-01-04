消費登錄破50億元 台南購物節加碼抽「2萬元加菜金」

台南購物節消費登錄金額迄今已突破50億元，市長黃偉哲宣布活動期間至台南公有零售市場消費，加碼抽「2萬元加菜金」。（圖由南市府提供）

台南購物節今年首場主題活動於今天下午在南紡購物中心熱鬧登場，以傳統市場年菜推廣為主軸，結合市集展售與互動活動，提前為農曆春節暖身。市長黃偉哲出席推薦在地的外帶年菜組合以及多家飯店業者精心推出的特色年菜，並宣布活動期間至台南公有零售市場消費，加碼抽「2萬元加菜金」，邀請市民朋友多到市場走走、逛逛與採買，一邊感受年節氛圍，一邊參加台南購物節抽好康，開心迎新年。

黃偉哲表示，台南購物節買氣升溫，消費登錄金額迄今已突破50億元。其中，台南的傳統市場是最富有人情味的地方，年菜更是家家戶戶過年餐桌上的靈魂主角，不論是市場的傳統好滋味，還是飯店推出的精緻年菜，各有特色、各具魅力。

黃偉哲在活動現場也宣布台南購物節再加碼，市府特別結合數位行銷券推出加碼抽獎活動，只要在活動期間至台南公有零售市場消費，即有機會於1月29日抽中「2萬元加菜金」。

今天活動現場，不僅有受歡迎的台南購物節吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」現身與民眾同樂，現場展示多款市場年菜組合，讓民眾一次完成過年採買。

南市經發局表示，市府將持續透過台南購物節整合市場、商圈與大型活動，帶動整體消費動能，於1月23日至25日將在永康率先登場台南眷村年貨嘉年華，匯集眷村特色美食與年節商品，提前炒熱過年買氣；緊接著2月10日至15日新化年貨大街接力登場，邀請大家來新化辦年貨、買伴手禮，同樣可以參加台南購物節抽獎，把熱鬧年節氣氛延續整個月。

台南購物節今年首場主題活動在南紡購物中心登場，現場展示多款市場年菜組合，讓民眾一次完成過年採買。（圖由南市府提供）

