「皮蛇」疫苗2劑1.7萬元 彰縣議員賴清美成功爭取弱勢免費打

縣議員賴清美（第二排左2）以自身經驗知道皮蛇疫苗貴，成功爭取到低收與中低收入戶長者免費接種2劑疫苗。（記者張聰秋攝）

自己打過才知道！彰化縣議員賴清美議會縣政質詢，以自身經驗為民請命。她說，自己自費去打帶狀疱疹（俗稱「皮蛇」）疫苗，發現打2劑竟然要花1萬7000元，一般經濟弱勢家庭根本打不起。她要求縣府編列預算補助，這項建議如今獲縣府採納，從本（1）月20日開始起，設籍滿1年以上縣內低收、中低收入戶65歲以上長者，免費接種2劑，預計4789人受惠。

去（2025）年5月縣議會定期會，賴清美質詢時，開門見山請教衛生局長葉彥伯，「帶狀疱疹萬一得到會要人命嗎？」葉彥伯坦言，雖然致死率低，但後遺症是長期的神經痛，甚至可能損害視力。

請繼續往下閱讀...

賴清美隨即指出，目前打2劑就要1萬7000元，費用真的很高，她希望縣府針對低收、中低或65歲以上長輩編列經費補助施打，全台已經有9個縣市補助，儘管補助對象不同，彰化縣是不是也該跟進。葉彥伯表明縣長王惠美也很關心，會帶回研議。

經過7個多月，議員的請命傳來好消息，今（2026）年開始縣府正式納入社福補助項目。本（1）月起，設籍彰化縣65歲以上的低收入戶與中低收入戶，會在1月20日到2月13日安排免費接種第1劑，之後陸續安排第2劑，而65歲以上一般長者只要自費6000元就能接種2劑。此次施打的帶狀皰疹疫苗為2023年核准，已知副作用多屬輕微且暫時性，包括注射部位疼痛、疲勞、頭痛等。

對此，賴清美表示，很高興縣府聽進建言，讓沒錢打疫苗的長輩多一份健康保障。

今年1月20日起，縣內65歲以上長者，中低及低收入戶免費打兩劑皮蛇疫苗，一般長者自費6000元即可。（圖由縣府提供）

經濟弱勢戶符合疫苗補助對象，衛生局根據造冊通知民眾持健保卡到指定衛生所接種。（圖由縣府提供）

一般長者向衛生所預約登記後繳費可享自費6000元接種2劑皮蛇疫苗，直到疫苗用完為止。（圖由縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法