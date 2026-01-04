台中無電梯公寓獨老這區最多 綠議員：如同牢房「垂直隔離」

台中市無電梯獨老公寓有1萬7690棟。（台中市議員陳俞融提供）

台中已邁入超高齡社會，民進黨台中市議員陳俞融指出，根據台中市府統計，全市有1萬7690棟4至5層樓無電梯公寓，目前列冊獨居長者中，有568人被迫居住在「步步驚心」環境裡，這些住在高樓層的獨居長輩，因沒電梯，每次出門看病、採買都是艱鉅挑戰，形同長者監牢、陷入「垂直隔離」困境。台中市府強調，透過「原有住宅無障礙設施改善（增設電梯）」補助，協助老公寓裝電梯到府評估服務。

陳俞融說，台中市4層到5層樓無電梯公寓，前3名行政區分別為北屯區2124棟、北區1458棟及西屯區1425棟，進一步比對獨居長者資料，居住在無電梯公寓獨居長者人數，以西屯區89人最多，其次為西區67人及北區64人，出門看病、採買對高樓層獨居長輩都是挑戰。

台中市推動「原有住宅無障礙設施改善（增設電梯）」補助，另有「長者換居社會住宅」專案，協助長輩換住友善生活環境。台中市住宅發展工程處表示，建築物符合2012年12月30日住宅法實施前，領有建築物使用證明文件，或實施建築管理前，已建造完成合法建築物，核准用途為集合住宅或住商混合等符合補助條件。

陳俞融表示，市府輔助服務根本「看得到吃不到」，以增設電梯補助為例，成效慘不忍睹，2022年至2025年間，申請案件僅3件，寥寥可數，2024年完工1件，還是2021年申請舊案，主因在於老公寓建築條件受限、無空間施作及住戶意見整合困難，老人家很難取得同棟住戶同意改建。

