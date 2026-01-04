為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    埔里申設掩埋場 地方動員300人要求撤案

    2026/01/04 15:18 記者張協昇／南投報導
    南投縣政府4日進行埔里申設廢棄物掩埋場環評審查會，地方動員逾300人前往抗議，要求業者撤案。（記者張協昇攝）

    南投縣政府4日進行埔里申設廢棄物掩埋場環評審查會，地方動員逾300人前往抗議，要求業者撤案。（記者張協昇攝）

    南投埔里鎮麒麟里南港溪上游水源區，有民間業者申設廢棄物掩埋場，南投縣政府環保局今（4日）下午於南投縣婦幼館進行環評審查會，地方擔心掩埋場破壞水源、衝擊農業，影響生態環境與居民健康，大陣仗動員300多人前往會場外抗爭，提出業者自行撤回申請案及縣府拒審駁回2大訴求，否則將發動更大規模抗爭。

    由埔里鎮長廖志城等17位地方仕紳與公共組織組成的「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」，今天中午12點半在廖志城、議員陳宜君、蘇昱誠及黃世芳等人率領下，動員13個村里社區逾300人，包8部遊覽車扶老攜幼前往該環評審查會場外抗爭；立委羅美玲與馬文君也到場表達意見，強調堅決反對設掩埋場。

    抗爭民眾除上演「毒害茭白筍、礦泉水」行動劇及高呼口號外，也宣布連署反對設掩埋場的民眾已逾3萬人。廖志城等人指出，埔里經由中央山脈過濾出來的好水質全國聞名，並因而種出全國品質最好、產量最多的茭白筍，但業者卻要在南港溪上游水源區設廢棄物掩埋場，由於台灣地震頻仍且近幾年極端氣候常有致災性暴雨發生，一旦掩埋場發生滲漏或遭到沖刷，除衝擊地方農業與生態環境，也將嚴重污染埔里、國姓水源，甚至影響下游草屯鳥嘴潭人工湖供水至彰化的飲用水安全。

    縣府環保局回應表示，業者在埔里非水源保護區依法提出申設掩埋場，縣府必須依法進行環評審查，惟尊重地方民眾相關意見，縣府將會嚴格審查把關，保護環境品質，維護地方權益。

    埔里民眾反對民間業者申設廢棄物掩埋場，上演「毒害茭白筍」行動劇。（記者張協昇攝）

    埔里民眾反對民間業者申設廢棄物掩埋場，上演「毒害茭白筍」行動劇。（記者張協昇攝）

    埔里鎮長廖志城（左）與立委羅美玲（中）、馬文君（右）高呼口號，要業者撤回廢棄物掩埋場申設案。（記者張協昇攝）

    埔里鎮長廖志城（左）與立委羅美玲（中）、馬文君（右）高呼口號，要業者撤回廢棄物掩埋場申設案。（記者張協昇攝）

    民間業者申設埔里廢棄物掩埋場，南投縣府4日首度進行環評審查會。（記者張協昇攝）

    民間業者申設埔里廢棄物掩埋場，南投縣府4日首度進行環評審查會。（記者張協昇攝）

