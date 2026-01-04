拔蘿蔔也能幫助「小天使」 千人湧入雲林蘿蔔田

雲林縣宏宇關懷協會和縣議員林岳璋合辦公益拔蘿蔔活動，共吸引千人參與。（記者李文德攝）

千人拔蘿蔔！雲林縣宏宇關懷協會和縣議員林岳璋，今日在斗六台一丁線公路旁，舉辦第5屆拔好彩頭公益活動，讓民眾走入0.8公頃蘿蔔田採摘，每人10台斤內自由樂捐，超出則每台斤10元計算。理事長張宏銘表示，款項將全數捐給雲林縣小天使關懷發展協會。

這場拔蘿蔔活動已連續舉辦5年，由張宏銘將自家休耕的0.8公頃田園撒下蘿蔔籽，放眼一望近8分地的蘿蔔田擠滿上千位民眾，不少人趁著天氣暖和攜家帶眷，帶著大大小小袋子準備大採收。

請繼續往下閱讀...

張宏銘指出，當初看見冬天部分地方都有拔蘿蔔活動，心想獨樂樂不如眾樂樂，讓民眾開心豐收之餘也能照顧到社會上需關懷之人，舉辦多年來，都會向農民請益種植方式，像是如何施肥、如何澆水，進一步讓白蘿蔔的生長期可以從60天縮短至55天左右。

張宏銘指出，前4屆舉辦時，每人可免費拔10台斤蘿蔔，超出部分自由樂捐，而近年來國際經濟情勢變化，也讓弱勢團體募款降低，因此今年將規則改為每人採摘10台斤內自由樂捐，超出則每台斤10元計算，估計田園共可採超過2萬台斤的白蘿蔔，全數所得將悉數捐給雲林縣小天使發展協會。

林岳璋表示，白蘿蔔被稱為好彩頭，是吉祥的象徵，希望這場活動為大家迎接2026年外，也讓家長們帶著孩童前來參與，可展現「身教大於言教的教育意義」，期許這場活動能夠持續推下去。

小天使關懷發展協會理事長林甘指出，協會照顧百餘名智能障礙、自閉症學童，更在斗六市西平路成立「心心小作所」照顧成年的身心障礙大孩子，更有啟用1年多的日照中心。不過去年國際經濟情勢影響，民眾捐款略減4成，而此次善款至關重要，未來將支應感覺統合班、寒假托顧班等開銷。

大小朋友開心扛著「戰利品」，又能做公益，一舉兩得。（記者李文德攝）

小朋友與自己拔的蘿蔔開心合影。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法