最後機會！1/6深夜前快登錄發票 彰化2台百萬汽車1/7抽出

2025彰化GO購最後1次抽獎活動將於1月7日抽出，最大獎為雙汽車，1台原本就有的Kia EV6 Air增程版電動車，再加碼1台SUZUKI JIMNY吉普車吉普車。（記者張聰秋攝）

「2025彰化GO購」消費抽獎活動進入尾聲，第3次的抽獎將於週三（7日）登場，前2次抽獎已誕生2位幸運車主，分別是花費1萬1590元保養車子的施小姐，以及僅在彰化市消費3700元就開走SUZUKI JIMNY吉普車的張小姐，最後壓軸的抽獎將1次送出2台汽車，包含市價近200萬元的Kia EV6 Air增程版電動車，以及因應政府全民普發1萬元現金再加碼的SUZUKI JIMNY吉普車，2台大獎究竟獎落誰家，本月7日縣府中庭直播公開抽獎過程，當場揭曉。

最後1次驚喜更多，除了雙汽車大獎外，還包含100名現金1萬元及iphone17、5公克黃金、電子禮券等超值好禮。發票消費時間去（2025）年底截止，不過，登錄時間原本只到1月5日，因為元旦期間登錄系統進行更新時產生異常，造成民眾無法正常登錄發票或收據，為了保障民眾的權益，補償因系統故障耽誤的時間，縣府因此把登錄期限延長1天到1月6日（週二）深夜11點59分止。

縣府呼籲，只要是去（2025）年9月1日至12月31日在彰化縣內消費滿500元的發票或收據還沒有登錄的話，一定要在1月6日深夜前完成登錄，建議避開最後1小時的高峰時段，早登錄早安心，心存善念等待財神爺來敲門，把百萬名車及現金大獎帶回家。

第3次最終回抽獎除了原本就有的獎項外，再加碼100名現金1萬元以及iPhone 17等多項大獎。（記者張聰秋攝）

