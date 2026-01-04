為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    天天來！阿里山黑熊4度光顧工寮 食髓知味暴力覓食

    2026/01/04 13:38 記者蔡宗勳／嘉義報導
    工寮紅外線相機記錄到台灣黑熊行蹤。（嘉義林業分署提供）

    工寮紅外線相機記錄到台灣黑熊行蹤。（嘉義林業分署提供）

    林業及自然保育署嘉義分署上月31日接獲阿里山鄉達邦村安姓村民通報黑熊闖入工寮後派員現勘，安裝監視系統展開監測，結果發現黑熊於元旦至3日竟天天進出工寮，從紅外線監測相機畫面可見其覓食手法相當粗暴，萬一有人正面相遇安全堪虞。嘉義分署呼籲「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納置於室內，共同維護人熊安全。

    根據工寮裝設的紅外線相機記錄，這頭台灣黑熊於今年1月1日至3日連續3天闖入工寮，開啟冰箱、破壞儲水桶等尋食行為。經專家依影像判定，該熊身高約160公分、體型中壯，頭部有打鬥傷痕，研判為成年公熊。推測因近日氣溫驟降，加上移動路徑經過該處，黑熊遂冒險進入人類活動範圍覓食。

    為確保居民生命財產安全，嘉義分署第一時間對附近居民及露營區進行宣導，並指導安姓屋主採取防範措施，包括不規律聲光干擾，在傍晚至夜間使用汽笛喇叭、炮竹、收音機及加裝高瓦數感應燈，破壞黑熊對人類領域的預期。物理性阻隔與預警，則由嘉義分署視監測結果緊急採購並安裝「防熊電踏墊」及「防熊電圍籬」，利用輕微電擊感阻斷黑熊靠近工寮，引導其回歸山林。

    嘉義分署強調，「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，並呼籲戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納於室內，露營區進行烤肉等活動時，強烈氣味極易吸引黑熊，應即時清理殘渣。

    相關新聞請見：

    阿里山首見！台灣黑熊闖工寮翻冰箱 撬開罐頭取食

    台灣黑熊暴力破壞工寮物品。（嘉義林業分署提供）

    台灣黑熊暴力破壞工寮物品。（嘉義林業分署提供）

    身高約160公分的台灣黑熊一再闖入工寮覓食。（嘉義林業分署提供）

    身高約160公分的台灣黑熊一再闖入工寮覓食。（嘉義林業分署提供）

