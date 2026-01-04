為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    溪湖大建醮！「老外法師」為信眾祈福 台語嘛ㄟ通

    2026/01/04 13:30 記者顏宏駿／彰化報導
    馮思明博士身披道教法袍，受邀到溪湖大建醮會場為民眾祈福。（圖由民眾提供）

    馮思明博士身披道教法袍，受邀到溪湖大建醮會場為民眾祈福。（圖由民眾提供）

    溪湖鎮24年一科的建醮大典進入最高潮，全鎮25個里、35間宮廟同步設置醮場，進行科儀，昨晚奉天宮慈惠堂出現1名「老外法師」、「洋人道士」，吸引滿滿的人氣，原來他是來自美國的馮思明法師，他是歷史學博士，10年前為了鑽研道教前來台灣，如今更披上道袍替人主持法事。

    馮思明來自美國田納西州，是夏威夷大學歷史博士，他為了研究道教，10年前到了台灣，為深入了解道教，他更親自參與道教活動。

    馮思明表示，雖然他自小每星期都跟家人到教堂，但他也對其他宗教感與趣，於是10年前他決定來台灣跟隨道士學習，約6年前已經能獨自替人作法，而為了唸咒及跟當地人溝通，馮思明更能操流利的華語和台語。

    廟方說，馮思明雖然是美國人，但他堅持用台語唸咒，且唸得有板有眼，跟本土的道士一樣。不少信眾都對於有外地當道士感到好奇。據了解，馮思明學習台南的閭山派小法，並加入普濟殿境和勝堂等法團，成為正式的道士。他會用台語念咒、幫人收驚、祭改、解厄等，信徒很多，大家都稱他是「洋道士」。

