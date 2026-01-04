關懷澎南弱勢家庭 耕心慈善會寒冬送暖

耕心慈善會整理物資，捐贈給有需要的民眾。（圖由澎湖縣政府提供）

澎湖縣耕心慈善會秉持關懷弱勢、回饋社會的精神，今（4）日舉辦「澎南地區寒冬送暖活動」。縣長陳光復與耕心慈善會理事長許國政暨會員，以及議員蘇陳綉色，一同前往澎南五德及山水活動中心，關心五德、鐵線、井垵及山水等地區弱勢家庭，發送禮券與生活物資，為寒冬中的清寒家庭送上溫暖，也為新的一年注入希望與祝福。

陳光復表示，耕心慈善會成立至今已邁入第20年，在歷屆理事長與團隊的用心帶領下，秉持公益初衷，20年如1日關懷澎湖弱勢族群。除辦理寒冬送暖活動外，也在秋節舉辦圍爐餐會，邀請長者共度溫馨時光，並持續提供貧困、醫療、喪葬等各項急難救助，陪伴許多家庭度過人生低潮，為澎湖社會注入滿滿正能量。

由於政府資源有限，但民間力量無窮，澎湖縣府會都感謝耕心慈善會理事長、理監事及全體會員的無私付出，匯聚社會各界愛心，在寒冬中為清寒家庭帶來實質幫助與溫暖，也展現社會互助的良善力量。

理事長許國政議員，感謝社會善心人士及全體理監事、會員的熱情響應，此次活動為弱勢族群每人發放全聯禮券1200元，並致贈1袋愛心物資及1串衛生紙，希望透過實際行動拋磚引玉，吸引更多人投入公益行列，共同關懷需要幫助的家庭。

澎湖耕心慈善會前進澎南，舉行寒冬送暖活動。（圖由澎湖縣政府提供者）

