    首頁 > 生活

    澎湖跆拳道大團結 北武與昇崴道館友誼賽

    2026/01/04 13:10 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖跆拳道大團結！北武與昇崴跆拳道歷史性首次友誼賽。（記者劉禹慶攝）

    澎湖跆拳道淵源都系出同門，由退休教師-丁得祿授徒開枝散葉，目前分為3支。今（4）日北武跆拳道館與昇崴跆拳道館，在北武道館舉行歷史性首次友誼賽，澎湖縣跆拳道主委藍凱元到場加油，盛讚為澎湖跆拳道界大團結，未來組成澎湖聯隊征戰國內大小戰役，目標為澎湖縣參加奧運爭光。

    由於澎湖跆拳道雖系出同門，但卻分為3支流派，各自開班授徒，深入學校、社區指導下一代子弟，投入跆拳道強身健體運動推廣，鮮少有機會齊聚一堂。澎湖縣副議長藍凱元接任跆拳道主委後，積極整合各道館展開聯合組隊，今日破天荒的跨道館交流，為未來合作，奠定進一步基礎。

    今日由昇崴跆拳道館館長郭瓊慧、總教練廖燦杰領軍，前往昇崴跆拳道館進行交流賽，北武跆拳道總教練許祿寶熱情迎賓，澎湖縣跆拳道主委藍凱元、澎湖縣工策會總幹事張豪澤等人，以貴賓身份到場觀禮，見證澎湖跆拳道邁向大團結的歷史性一刻，正式展開2道館「以武會友」。

    北武跆拳道為退休警察許祿寶一手創建，除了免費授徒外，屢次征戰國內大小錦標賽戰績彪炳，同時舉行澎湖首次離島全國性大型錦標賽，在吉貝舉行第1屆北武盃跆拳錦標賽，今年將與馬公市公所合作，舉行第3屆北武盃錦標賽，5月29日、30日一連2天。

    澎湖縣跆拳道主委藍凱元，出席北武與昇崴跆拳道友誼賽。（記者劉禹慶攝）

